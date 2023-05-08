Dünyada bunun benzeri yok! İşte Türk istihbaratının geldiği nokta… Bakan Soylu müthiş uygulamayı gösterdi

AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teknoloji Influencerı Hakkı Alkan ile Togg turu atarken kendi telefonunda hangi uygulamaları kullandığını anlattı. Soylu, İçişleri Bakanlığı'na ait kişinin fotoğrafını çektikten saniyeler sonra kim olduğunu gösteren “KİM” uygulamasını da uygulamalı olarak gösterdi.

ShiftDelete.Net isimli Youtube kanalında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Togg turu videosu yayınlandı. Videoda Soylu, Hakkı Alkan'a telefonunda hangi uygulamaları kullandığını gösterdi.

Telefonunda birçok sosyal medya aracını kullandığını söyleyen Soylu, e-mail okumaya özen gösterdiğini ancak kendisine çok az e-mail geldiğini ifade etti.

Hakkı Alkan ile Süleyman Soylu arasında şu diyalog yaşandı:

-Yerli ve milli yazılım

ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Ekran kaydı varken korumaya aldı kendini

-Bu WhatsApp'tan daha kıymetli bir şeydir.

-Biraz anlatabilir misiniz

-Dünyada bunun benzeri yok

-Ne özelliği var sayın Bakanım

-Bunun her özelliği var

-Ben sana bir özellik göstereyim. Bunda her türlü özellik var. Bu sadece şey değil, yani sosyal medyadaki bütün süzmeleri yapar. Türkiye'deki bütün olaylarla ilgili süzmeleri yapar.

-Bu sadece size özel bir uygulamamı

-Tabi tabi, Türkiye'de bütün insanların, ajanslarda ne olduğunu aktarır. Bütün emniyet teşkilatında... Sana buradan bir numara yapabilirim mesela.

-Nasıl yapabiliriz sayın bakanım.

-Sen diyorsun ya teknoloji, dünyada teknolojiyi en iyi kullanan bakanlıklardan birisi İçişleri Bakanlığı'dır. Hiç bu konuda tevazu göstermem, hiç.

-Ne yapabiliriz mesela?

Soylu Hakkı Alkan'ın fotoğrafını çekiyor.

-Sayın bakanım, çok iyiymiş

-Bu devletin çok büyük güçleri var. Şu anda size gösterdiğim yüz bin de biri..

Hakkı Alkan videodan bir kesiti sosyal medya hesaplarından şu notla paylaştı:

"İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile sohbet videosu, yoğun ilgiden dolayı YouTube Türkiye trendlerine girdi Samimi sohbetin yanı sıra, aşağıda izleyeceğiniz uygulama, sanıyorum Türkiye'de ilk kez bu videoda paylaşıldı. Yapay zeka, birkaç saniye içinde beni tanıdı."