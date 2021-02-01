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Gündem Dünyada bir ilk! Sürücüsüz otobüsü test eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz için bir iftihar
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Dünyada bir ilk! Sürücüsüz otobüsü test eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz için bir iftihar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsünün tanıtım programına katıldı. Erdoğan yolculuk sırasında, "Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 16:12:00 -
Dünyada bir ilk! Sürücüsüz otobüsü test eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz için bir iftihar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile Kabine toplantısının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Ülkemiz için bir iftihar durumu söz konusu. Ben Karsan'ı tebrik ediyorum. Seri üretimle birlikte dünyaya Türkiye'nin adını bu konuda duyuracaktır. İklim değişikliğiyle ilgili Amerika bir adım atarsa biz de atarız. Biz hiçbir zaman bu konuda geride kalmayız. Geçenlerde Elon Mask'la bir bir görüşmem oldu. Bu konuları kendileriyle de görüşmeye hazırız. Tebrik ediyorum. Yakın zamanda yollarda da göreceğiz. Önemli olan sürümden kazanabilmek için rakamlar ne kadar olacak.

Külliye'de özellikle misafirlerimiz için kullanacağız. Çok ses getirir.

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