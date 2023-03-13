Dünyada bir ilk! İlk kez F-16 Block 70'ler resmen teslim edildi! Artık daha güçlü!

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberinde, Bahreyn Kraliyet Hava Kuvvetlerinin, savaş uçaklarının en gelişmiş modellerinden olan F-16 Block 70'i Kraliyet Hava Kuvvetleri filolarına katmak üzere teslim aldığı ifade edildi.

F-16 Block 70 tipi savaş uçağının Bahreyn Hava Kuvvetleri bünyesine katılmasının, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin, ülkenin savunma gücünün modernleştirilmesi ve geliştirilmesi programı kapsamında yaptığı yönlendirmeler sonucu gerçekleştiği aktarıldı.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Şeyh Halife bin Ahmed Al Halife, Bahreyn Hava Kuvvetlerinin bugün en gelişmiş savaş uçakları, modern kargo uçakları ve helikopterlerine sahip olduğunu, gelişmiş muharebe yeteneğine sahip F-16 Block 70 uçağının gelişiyle de hava kuvvetlerinin önemli bir ayrıcalık kazandığını vurguladı.

DÜNYADA BİR İLK

Haberde, ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan üretici şirket Lockheed Martin'in merkez binasında 10 Şubat'ta düzenlenen resmi teslim törenine, Bahreyn Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Hamed bin Abdullah Al Halife ve beraberindeki heyet ile Bahreyn'in Washington Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Casim Abdullah el-Cuder'in katıldığı bilgisine yer verildi.

Bahreyn'in ABD'den aldığı F-16 Block 70 sayısına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, Bahreyn'in bu uçağı envanterine katan ilk ülke olduğu kaydedildi.

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Başkent Manama'nın doğusundaki El-Cufeyr bölgesinde ABD 5. Deniz Filosunun merkezi bulunuyor. Bu filonun operasyon alanı, Basra Körfezi, Umman Körfezi, Umman Denizi, Aden Körfezi, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nun bazı bölümlerini kapsıyor.

Bu filonun görevleri arasında, dünya petrolünün neredeyse yarısının geçtiği Körfez bölgesinin güvenliğini sağlamak yer alıyor.