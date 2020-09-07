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Gündem Dünyada bir ilk! Erdoğan anlatacak Türkiye düşmanları çıldıracak
Gündem

Dünyada bir ilk! Erdoğan anlatacak Türkiye düşmanları çıldıracak

Bu yıl 22-29 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı koronavirüs nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik toplantıda ilk gün konuşacak liderler arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 08:00:00 - 2020-09-07 08:05:10
Dünyada bir ilk! Erdoğan anlatacak Türkiye düşmanları çıldıracak

Her sene Eylül ayında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı bu yıl pandemi dolayısıyla telekonferans yoluyla düzenlenecek.

Şimdiye kadar New York’taki BM Genel Kurulu kürsüsünden konuşma yapan liderler bu kez seslerini sanal ortamda duyuracak.

22-29 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk gün konuşacak. Birleşmiş Milletler’in açıkladığı programa göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk gün seslenecek liderler arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Doğu Akdeniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik toplantıda Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere değinmesi bekleniyor. Erdoğan konuşmasında Türkiye’nin Akdeniz’deki haklı duruşunu ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaktan vazgeçilmeyeceğini tüm dünyaya anlatacak. Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarını gaspetmeye çalışan Yunanistan’ın ve Avrupalı destekçilerinin hukuksuz ve uluslararası anlaşmaları yok sayan girişimlerini gündeme getirerek Türkiye’ye yöneltilen suçlamaların altının boş olduğuna vurgu yapacak.

Suriye ve Libya

Erdoğan’ın konuşmasında Suriye ve Libya konularından da bahsetmedi bekleniyor. Erdoğan Türkiye’nin Suriye’de DEAŞ ve YPG gibi eli kanlı terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi ve Türk askerinin girdiği bölgelerde tesis edilen huzuru ve güven ortamını anlatacak. Esed rejiminin saldırılarından kaçan mültecilere Türkiye’nin uzattığı yardım elinden ve rejimin tüm ihlallerine rağmen ateşkesin sürdürülmesi için gösterilen çabadan söz edecek.

Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru bir yönetim olduğunun altını çizecek olan Erdoğan, Türkiye’nin Libya ve Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduğuna vurgu yaparak, Sisi destekli darbeci Hafter’in yasadışı bir oluşum olduğunu belirtecek.

İsrail-Filistin meselesi

İsrail’in Filistin ve Gazze’deki hukuk dışı uygulamalarına da değinmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs statüsü konusunda tarihi gerçeklerle uyuşmayan anlaşma ve girişimlerin haksızlığını ortaya koyacak. Erdoğan ayrıca Batı’da giderek artan yabancı ve İslam düşmanlığına dikkat çekerek buna karşı önlemler geliştirilmesini isteyecek.

İlk kez bir Türk başkanlık edecek

Bu yıl 75’incisi düzenlenen BM Genel Kurulu’na ilk  kez bir Türk Başkanlık edecek. AB Bakanı ve TBMM Dış İşleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 15 Eylül’de görevi BM 74’üncü Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande’den devralacak. BM Genel Kurulunda tek aday gösterilen Bozkır, 193 ülkenin 178’nin desteğini alarak  75’inci dönem başkanlığına seçilmişti.

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Yorumlar

Bu ne 

Biz hiç düşmansız yaşayamayacakmıyız?
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Ulvi

Fransanın İngiltereye karşı aynı konu ile ilgili kazandığı davayı da söylese ya.Bunu muhtemelen Fransız ve Yunan vatandaşları dahil hiç kimsenin bildiğini zannetmiyorum.
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