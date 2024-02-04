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Spor Dünyada benzerine az rastlanır! Türk futbolunda bunu da gördük
Spor

Dünyada benzerine az rastlanır! Türk futbolunda bunu da gördük

Yeniakit Publisher
2024-02-04 16:39:00 -

Afyonspor'da yönetim ulaşım firmasının ödemesini yapmayınca futbolcular stada yürüyerek gitti.

Ekonomik sorunlar yaşayan TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'da yönetim ulaşım firmasının ödemesini yapmadığı için futbolcular kaldıkları otelden stada taraftar grubu eşliğinde yürüyerek gitti.

Afyonkarahisar'da spor camiasında ender rastlanacak olaylardan birisi gerçekleşti. Bir süredir ekonomik sorunlar yaşayan Afyonspor, bu sefer de ulaşım ve güvenlik firmasıyla sıkıntı yaşadı. Afyonspor'un ulaşım ihtiyacını karşılayan otobüs firması, yönetimin kendilerine ödeme yapmamalarını gerekçe göstererek futbolcuları taşımadı. Bunun üzerine futbolcular, 1461 Trabzon maçını oynayacakları Zafer Stadı'na kaldıkları otelden güvenlik olmadan taraftar grubu eşliğinde yürüyerek gitti.

Güvenlik firması ise yine otobüs firması gibi ödeme alamamalarını gerekçe göstererek karşılaşmada görev yapmama kararı aldı. Bunun üzerine stat içerisinde ve çevresinde güvenliği polis ekipleri sağladı. 

"Adını koyamadığımız bir olay yaşanıyor"

Teknik Direktör Turan Saltık ise geçmiş dönemlerde malik kriz yaşandığını ama böyle bir olayın ilk defa yaşandığını söyleyerek, bu durumdan üzgün olduğunu söyledi. Saltık, "Futbol adına şehrimizin adına ve oyuncularımızı adına bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Adını koyamadığımız bir olay yaşanıyor. Maçtan sonra inşallah bu olayın çözümü için yönetimle görüşeceğiz" dedi.

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