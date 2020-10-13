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Dünya Dünyada 5'inci kez gerçekleşti! Koronavirüsten kurtulan genç...
Dünya

Dünyada 5'inci kez gerçekleşti! Koronavirüsten kurtulan genç...

ABD'de 25 yaşındaki genç, 48 günde iki kez Covid-19’a yakalandı. ABD, ikinci kez virüse yakalanma olayının ülkede ilk kez gerçekleştiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:51:00 -
Dünyada 5'inci kez gerçekleşti! Koronavirüsten kurtulan genç...

ABD’nin Nevada eyaletinde ismi açıklanmayan 25 yaşındaki genç, 18 Nisan’da Covid-19’a yakalandı.

Hafif semptomları bulunan genç, izolasyonun ardından testin iki kere negatif çıkmasıyla mayıs başında hastalıktan kurtuldu. 28 Mayıs’ta yeniden semptomların ortaya çıkmasıyla hastaneye başvuran gencin testi bir kez daha pozitif çıktı. Bu kez hastalığı daha ağır geçiren genç, solunum cihazına bağlandı. Genetik testlerde, gençte iki ayrı vakadaki virüslerin ayrı türde olduğu ortaya çıktı.

ABD, ikinci kez virüse yakalanma olayının ülkede ilk kez gerçekleştiğini bildirdi. Dünyada daha önce sadece 4 yerde böyle bir durum görülmüştü: Hong Kong, Belçika, Hollanda ve Ekvador.

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Yorumlar

Abdullah Yıldız

Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz. Haberciliğiniz bu mu? Türkiyede sanki bu vakalar yokmuş gibi davranmakla neye hizmet ettiğinizi zannediyorsunuz? Bu hastalığı 2.kez geçiren en az 3-5 kişiyi sadece ben biliyorum.
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