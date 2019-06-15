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Dünyada 3,8 milyar kişi "online"

BOND İnternet Trendleri Raporu'na göre internet kullanıcılarının sayısı 3,8 milyarla dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturdu- En fazla internet kullanıcısının bulunduğu ülke Çin olurken, bu ülkeyi, Hindistan ve ABD takip ettti. Türkiye, internet kullanıcı sayısı açısından 15'inci sırada yer aldı- Sosyal medya kullanımında güçlü bir büyüme döneminin ardından yavaşlama başladığı görülürken, gizlilik ve sorunlu içerik kaygıları da benzer yönelimlerin izlenmesine yol açıyor

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:23
Dünyada 3,8 milyar kişi "online"

ANKARA (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - İnternet kullanıcılarının sayısı geçen yıl dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturarak 3,8 milyara ulaştı.

AA muhabirinin, BOND İnternet Trendleri Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, internet kullanıcı sayısı her geçen yıl artmasına rağmen artış hızı yavaşlıyor.

İnternet kullanıcı sayısı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 3,8 milyara ulaştı ve dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını oluşturdu. İnternet kullanıcılarının yüzde 53'ü Asya Pasifik'te, yüzde 15'i Avrupa'da, yüzde 13'ü Afrika ve Orta Doğu'da, yüzde 10'u Latin Amerika ve Karayipler'de, yüzde 9'u ise Kuzey Amerika'da bulunuyor.

Kullanıcı sayısının yüzde 21'ini Çin, yüzde 12'sini Hindistan ve yüzde 8'ini ABD oluşturuyor. Bu ülkeleri Endonezya, Brezilya, Japonya, Rusya ve Meksika takip ederken, Türkiye listede 15'inci sırada yer alıyor.

Öte yandan interneti kullanan nüfusun genel nüfusa oranıyla elde edilen internet kullanım penetrasyonu 2009'da yüzde 24 iken, geçen yıl yüzde 51'e yükseldi. İnternet kullanım penetrasyonunda ilk sırada yüzde 89 ile Kuzey Amerika bulunuyor. Bu kıtayı, yüzde 78 ile Avrupa, yüzde 62 ile Latin Amerika ve Karayipler, yüzde 48 ile Asya Pasifik ve yüzde 32 ile Afrika ve Orta Doğu izliyor.

- Sosyal medya kullanımında yavaşlama görülüyor

Raporda, tüketicilerin, internet kullanımında aşırılığa kaçmaya dair endişelerinin olduğu ve bunu azaltmak için adımlar atmaya başladığı belirtiliyor. ABD'de önde gelen internet platformları internet kullanımının izlenmesine yardımcı olacak araçlar geliştiriyor.

Sosyal medya kullanımında güçlü bir büyüme döneminin ardından yavaşlama başladığı görülürken, gizlilik ve sorunlu içerik kaygıları da kullanıcıların davranışlarını etkiliyor.

Öte yandan internet kullanımı küresel inovasyon ve rekabet ürünlerin geliştirilmesine imkan tanıyor.

Şirketlerin başarılı olması ile hızlı büyümesi için dijital verilerin toplanmasının ve bu verilerin analiz edilmesinin önemli olduğu ifade ediliyor. Veriler, işletmelerin tüketicilere kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetleri daha düşük fiyatlı ve daha verimli şekilde sunmasına ve müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımda bulunuyor.

Ayrıca çevrimiçi derecelendirme sistemlerinin bulunduğu pazarlarda, tüketicilerin ve işletmelerin doğrudan etkileşimde bulunabilmesi hesap verilebilirliğin artmasına katkı sağlıyor.

- Siber güvenlik

İnternet bağlantısının yaygınlaşmasıyla dünya genelinde düzenleyiciler bu platformların iyi yönde kullanımını artırmak ve kötü kullanımını en aza indirmenin yollarını ararken, stratejilerin ve yorumların bölgelere göre farklılık gösterdiği gözlemleniyor.

İnternet sistemleri gittikçe daha karmaşık, veri bakımından zengin ve görev açısından kritik hale geldikçe siber saldırı riski de giderek artıyor. Siber güvenlik ve teknoloji konuları artık ülkelerin uluslararası diplomasi ve savunma stratejilerinde yer alıyor.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:23
  1. internet kullanıcıları
  2. internet kullanım penetrasyonu
  3. İnternet Trendleri

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