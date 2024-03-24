Dünyaca ünlü yönetmen Martin Scorsese, davalık oldu... 500 bin dolar değerinde: Skandal sonrası ortalık karıştı!

Sinema dünyasının ünlü isimlerinden Martin Scorsese, kendisine ödenen danışmanlık ücretine rağmen hiçbir katkı sunmadığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. Hollywood’un ünlü yönetmenine yöneltilen 500 bin dolarlık para alma iddiası, sektörün perde arkasındaki gerçeklere bir kez daha ışık tuttu.

Olay, yapımcı Edward Kahl ve senaryo yazarı Simon Afram’ın Operation: Fortitude adlı Normandiya çıkarmasının nerede olduğu konusunda müttefiklerin Alman ordusunu kandırma çabalarını anlatan film projesiyle başladı. İkili, projeye ünlü bir ismi dahil ederek ilgi çekmeyi ve A-listesi oyuncu ve yönetmenler bulmayı hedefliyordu. Bu amaçla Ocak 2022’de Scorsese’nin yürütücü yapımcı olarak dahil edilmesine karar verildi. Ayrıca o yıl içinde Avrupa’da prodüksiyona başlamayı umuyorlardı.

Ancak Afram ve Kahl’ın iddiasına göre, Scorsese hiçbir çaba göstermedi. Tek yaptığı 500 bin doları cebine indirmekti. Scorsese’nin ekibiyle bir araya gelme talepleri ise hep ertelendi. Dava dilekçesinde “Davalılar Bay Scorsese’yi tek bir telefon görüşmesi, toplantı ya da başka bir etkileşim için bile müsait kılmadılar,” yazıldı. Yapımcılar sonunda ünlü ismin sadece göstermelik olarak projeye dahil edildiğini düşündü ve paralarını geri istedi.

Martin Scorsese’nin Avukatları İddiaları Reddetti

Scorsese’nin avukatları ise olayı farklı bir açıdan ele aldı. Onlara göre Afram ve Kahl, film sektörünün zorluklarını küçümsüyordu. İddialara göre Martin Scorsese, uygun yönetmen adaylarını kendisi belirlemiş ve temasa geçmişti ancak hiçbiri ilgilenmemişti. Dolayısıyla Afram ve Kahl’ın Scorsese’den beklentileri gerçekçi değildi.

Marty Singer liderliğindeki yönetmenin avukatları, “Bu dava, film yapım işinde beklenti ve gerçeklik arasındaki keskin farkı takdir etmeyi reddeden acemi film yapımcısının klasik bir örneğini sunuyor, bu da dahil olan herkesin zararına” dedi. Avukatlar The Irishman’in geliştirilmesi ve yapımının 12 yıl sürdüğünü belirttiler.

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“Film endüstrisine yeni girenlerin beklentisi, harika bir fikrin ya da senaryonun anında Akademi Ödüllü bir sanat eserine dönüşeceği yönündedir; oysa gerçekte bir filmi geliştirmeye çalışmak bile uzun yıllar alabilir.”

Yaklaşık iki yıldır devam eden hukuki mücadelenin ardından taraflar, kısa bir süre önce anlaşmaya vardı. Uzlaşmanın detayları açıklanmasa da her iki tarafın da bu sonucu kabul ettiği belirtildi. Dava, Hollywood’un karmaşık ilişkiler ağını ve yapımcıların ünlü isimlerle çalışma hırsını bir kez daha gözler önüne serdi.