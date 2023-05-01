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Spor Dünyaca ünlü yıldız David Beckham açıkladı! Herkesten gizlediği gerçek hastalığını duyurdu...
Spor

Dünyaca ünlü yıldız David Beckham açıkladı! Herkesten gizlediği gerçek hastalığını duyurdu...

Yeniakit Publisher
2023-05-01 20:52:00 - 2023-05-01 20:54:36
Dünyaca ünlü yıldız David Beckham açıkladı! Herkesten gizlediği gerçek hastalığını duyurdu...

İngiltere ve dünya futbolunun efsane isimlerinden İngiliz futbolunun ünlü ismi David Beckham yıllardır obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ile mücadele ettiğini açıkladı. Yakında yayınlanması planlanan bir belgeselde konuşan David Beckham, rahatsızlığı nedeniyle eşyaları yaşadığı sıkıntıları itiraf etti. Beckham, “Obsesif kompulsif bozukluk” (OKB) nedeniyle eşyaları düz hatlar halinde tuttuğunu ve gece ailesi uyuduktan sonra ortalığı temizleyip düzenlediğini söyledi.

İngiltere ve dünya futbolunun efsane isimlerinden David Beckham yıllardır obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ile mücadele ettiğini açıkladı. Yakında yayınlanması planlanan bir belgeselde konuşan David Beckham, rahatsızlığı nedeniyle eşyaları yaşadığı sıkıntıları itiraf etti.
David Beckham yıllardır herkesten gizlediği hastalığını açıkladı!

David Beckham: ‘Yıllardır OKB ile mücadele ediyorum’

İngiliz efsane David Beckham, "Obsesif kompulsif bozukluk" (OKB) ile mücadele ettiğini ilk kez açıkladı. OKB, takıntılı düşüncelerin günlük hayatı etkileyecek düzeye gelmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Tgrthaber'e göre;

Yakında yayınlanacak bir belgeselde konuşan David Beckham, rahatsızlığı nedeniyle eşyaları düz hatlar veya çiftler halinde tuttuğunu itiraf etti. Ayrıca gece ailesi uyuduktan sonra saatlerce temizlik yaptığını ve eşyaları düzelttiğini de söyledi.

Beckham, hastalığıyla ilgili, "O kadar çok temizlik yapıyorum ki dürüst olmak gerekirse eşimin bile bu davranışımdan memnun olduğunu söyleyemem. Sabahları evde aşağı kata inmekten nefret ediyorum. Çünkü alt katta ortalıkta bardaklar, tabaklar ve kaseler oluyor. Her bir mumu temizlemek için etrafta dolaşmak da oldukça yorucu." ifadelerini kullandı.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), obsesyon adı verilen takıntılı düşünce veya dürtülerin yarattığı kaygı ya da rahatsızlığa neden olan sıkıntıyı ortadan kaldırmak için kompulsiyon diye tabir edilen devamlı tekrar eden davranışlar ile karakterizedir.
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OKB'si bulunan insanlar mantık dışı olduğunu bildiği halde rahatlayabilmek için tekrar tekrar zihni meşgul eden ve kontrol edemediği bu düşüncelerden kurtulmak adına bazı hareketleri defalarca tekrarlarlar.

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