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Dünyaca ünlü yıldız: Cedi Osman benim adamım

NBA'de gösterdiği performansla takdir toplayan milli basketbolcumuz Cedi Osman'la ilgili soruya LeBron James, cevap verdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:49
Dünyaca ünlü yıldız: Cedi Osman benim adamım

Cleveland Cavaliers, play off 1. tur 5. maçında Indiana Pacers'ı LeBron James'in son saniye attığı üç sayılık basketle 98-95 yenerek seride 3-2 öne geçti. Takımın süper starı James maçı kazandıran üçlüğünün ardından galibiyetin ilk sevincini takım arkadaşı milli basketbolcumuz Cedi Osman ile birlikte yaşadı.

Maçın ardından son saniye basketlerinin ardından sürekli Cedi Osman'la sevinmesi hakkındaki soruya LeBron James: "Adamımı bir kez daha bulabildim. Cedi, benim adamım ve benim çaylağım. O, her zaman doğru zamanda ve doğru yerde oluyor." cevabını verdi.

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 14:49
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