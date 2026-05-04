Dünyaca ünlü Thermos, milyonlarca ürününü geri çağırdı.

Günlük kullanımın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan termoslarda ciddi bir güvenlik krizi ortaya çıktı. ABD merkezli Thermos şirketi, bazı ürünlerinde bulunan kapakların açılma sırasında basınçla fırlayarak kullanıcıları yaralaması nedeniyle 8,2 milyon ürünü geri çağırma kararı aldı. Olayın boyutu, kalıcı görme kaybı vakalarıyla daha da ciddileşti.

MİLYONLARCA ÜRÜN PİYASADAN ÇEKİLİYOR

Geri çağırma kapsamında yaklaşık 5,8 milyon adet Thermos Stainless King Food Jar ve 2,3 milyon Thermos Sportsman Food & Beverage Bottle yer alıyor. Bu ürünlerin 2008 Mart ile 2024 Temmuz arasında Target, Walmart ve Amazon gibi büyük perakende zincirlerinde satışa sunulduğu belirtildi.

27 YARALANMA, 3 KALICI HASAR VAKASI

Yetkililer, şu ana kadar 27 kullanıcının açılma sırasında fırlayan kapaklar nedeniyle yaralandığını açıkladı. Bu vakalardan üçünde ise kalıcı görme kaybı yaşandığı bildirildi. Yaralanmaların bazıları ciddi kesiklere yol açarak tıbbi müdahale gerektirdi.

BASINÇ TAHLİYESİ YOK

Yapılan incelemelerde, geri çağrılan ürünlerdeki kapakların merkezinde basınç tahliye mekanizmasının bulunmadığı ortaya çıktı. Bu durum, iç basıncın ani şekilde boşalmasına ve kapağın fırlamasına neden oluyor.

HANGİ ÜRÜNLER RİSKLİ?

Geri çağırma, özellikle SK3000 ve SK3020 model numaralı Thermos Stainless King ürünlerini kapsıyor. Ayrıca SK3010 model numaralı tüm Thermos Sportsman şişeler de risk grubunda yer alıyor. Model numaralarının ürünlerin alt kısmında yer aldığı ifade edildi.

KULLANICILARA UYARI

Yetkililer, bu ürünleri kullanan tüketicilerin derhal kullanımı bırakması gerektiğini vurguladı. Şirket, etkilenen kullanıcılar için ücretsiz kapak değişimi veya ürün yenileme imkânı sunuyor.