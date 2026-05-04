Hiç kimse bunu beklemiyordu! 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nda büyük sürpriz...

Vlad’a karşı cephede yeni bir kapı aralanır. Onun yanından kaçan Süleyman’ın getirdiği bilgi, Targovişte Kalesi’nin en büyük sırrını ortaya çıkarır. Mehmed, bu kritik bilginin peşine düşerken Evrenosoğlu ve Bali Bey’i görevlendirir. Ancak bu hamle, Vlad’ın kurduğu daha büyük bir oyunun parçası olabilir mi? Vlad ise savaşın kurallarını tamamen değiştirecek bir planın peşindedir. Vebalı hastaları yeniçeri kılığına sokarak Osmanlı ordugâhına sızdırmak ister. Amaç yalnızca hastalık yaymak değil, karanlıkta dostu düşmana kırdırmaktır. Gece yarısı başlayan bu sinsi saldırı, ordu içinde büyük bir kaosa yol açar. Bu sırada Mehmed’in verdiği tek bir emir dengeleri yeniden kurar. “Mehmed: Fetihler Sultanı” heyecan dolu yeni bölümüyle 5 Mayıs Salı akşamı TRT 1’de ...