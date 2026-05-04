Hiç kimse bunu beklemiyordu! 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nda büyük sürpriz...
“Mehmed: Fetihler Sultanı” heyecan verici yetmiş dokuzuncu bölümüyle 5 Mayıs (yarın) akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.
“Mehmed: Fetihler Sultanı”nın yeni bölümünde neler olacak?
Osmanlı karargâhının ormanlık bölgesinde kurulan pusu, şehzadeleri ve sipahileri ölümle burun buruna getirir. Ok yağmuru altında kalan ordu zor anlar yaşarken, Şehzade Mustafa’nın cesareti sahadaki dengeleri değiştirir. Sultan Mehmed’in yetişmesiyle baskın püskürtülür; ancak yaşananlar sadece savaş meydanında kalmaz. Mehmed’in Mustafa’ya duyduğu gurur, Beyazıd’ın içinde büyüyen bir kırılmanın habercisi olur.
Saray içinde ise görünmeyen bir kriz derinleşmektedir. Mehmed’in güven duyduğu Radu üzerinden yürüttüğü plan, Mahmud Paşa’nın ani kararıyla altüst olur. Radu’nun vurulmasıyla dengeler değişirken, bu hamlenin devleti korumak mı yoksa büyük bir hataya sürüklemek mi olduğu sorgulanmaya başlar. Mahmud Paşa’nın bu kararının bedeli ne olacaktır?
Vlad’a karşı cephede yeni bir kapı aralanır. Onun yanından kaçan Süleyman’ın getirdiği bilgi, Targovişte Kalesi’nin en büyük sırrını ortaya çıkarır. Mehmed, bu kritik bilginin peşine düşerken Evrenosoğlu ve Bali Bey’i görevlendirir. Ancak bu hamle, Vlad’ın kurduğu daha büyük bir oyunun parçası olabilir mi? Vlad ise savaşın kurallarını tamamen değiştirecek bir planın peşindedir. Vebalı hastaları yeniçeri kılığına sokarak Osmanlı ordugâhına sızdırmak ister. Amaç yalnızca hastalık yaymak değil, karanlıkta dostu düşmana kırdırmaktır. Gece yarısı başlayan bu sinsi saldırı, ordu içinde büyük bir kaosa yol açar. Bu sırada Mehmed’in verdiği tek bir emir dengeleri yeniden kurar. “Mehmed: Fetihler Sultanı” heyecan dolu yeni bölümüyle 5 Mayıs Salı akşamı TRT 1’de ...
