Mayısta 20 santim kar yağdı
Bolu, Abant Gölü Milli Parkı'nda etkili olan yağış sonucu kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.
Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeşilin her tonuna bürünen milli parkta, hava sıcaklıkları aniden düştü.
Sabahın erken saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran kar yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.
Adeta kış mevsimine geri dönülen doğa harikası parkta lapa lapa yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ağaçların ve yeşil alanların tamamen beyaza büründüğü bölgede, kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçtiği öğrenildi.
İşte bölgeden görüntüler...
