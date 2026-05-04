Gerçek Millî Görüşçüler sol ittifaka isyan etti

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Konuyla ilgili görüştüğümüz Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, Saadet Partisi’nde yaşanan ayrışma iddialarını doğrulayarak, yeni siyasi oluşumun yaz mevsimi başlamadan kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. Yaşar, Saadet Partisi’nde yaşanacak ayrışmanın temelinde CHP ile kurulan ittifakların bulunduğunu söyledi.

SP’yi bölmediklerini belirten Yaşar, şunları söyledi: “Biz, biliyorsunuz 2022’den bu yana Saadet Partisi’nin politikalarının yanlışlığını yüksek sesle dile getirdik. Sebebimiz şuydu. CHP ile olan ittifakın Saadet Partisi ve Millî Görüş hareketine zarar vereceği konusundaydı. O dönem partinin iddiası, Temel Bey’in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı yönündeydi. Biz bunun doğru olmadığını ifade ettik. Mahmut Bey de geçen bu ittifakın yanlış olduğunu, anket şirketlerinin kendilerini kandırdığını ifade etti.

NE SP NE REFAH... YENİ PARTİ

“Parti teşkilatının da bu CHP-SP ittifakını kabul etmediğini artık kendileri de söylüyor. Ancak problem yalnızca SP tabanıyla ilgili değil; asıl mesele dindar ve muhafazakâr seçmenin partiye olan güvenini kaybetmiş olmasıdır. Seçmen bugün SP’yi bir alternatif olarak görmüyor. Diğer partilerden memnun olmayan, Millî Görüş tabanından gelen eski seçmen de geri dönmüyor. Dolayısıyla SP, Millî Görüş’ün politikalarını tercih etmek yerine yeni bir siyasi çizgi tercih etti. Biz ise o yolda devam etme kararı aldık. Saadet Partisi’ni bölmüyoruz. Millî Görüş çizgisinden ayrılmayacağız. Partinin ismiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Şu anda değerlendirilen birçok isim var ancak henüz kesinleşmiş bir isim bulunmuyor. Yeniden Refah Partisi ile birlikte hareket etme konusuna gelince; partinin izlediği politikalar, bizim Millî Görüş merkezli değerlendirmemiz açısından o dönemde de bize hitap etmiyordu, bugün de hitap etmiyor.”