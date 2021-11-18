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Gündem Dünyaca ünlü şirketten Türkiye'ye dev yatırım: Burada doğalgaz olduğundan eminiz
Gündem

Dünyaca ünlü şirketten Türkiye'ye dev yatırım: Burada doğalgaz olduğundan eminiz

Kanadalı enerji şirketi Valeura'nın Üst Yöneticisi Sean Guest, Trakya bölgesinde kayda değer doğal gaz olduğundan emin olduklarını ve bu yüzden 100 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 15:56:00 -
Dünyaca ünlü şirketten Türkiye'ye dev yatırım: Burada doğalgaz olduğundan eminiz

Bölgede bugüne kadar 100 milyon dolardan fazla yatırım yapan Kanadalı enerji şirketi Valeura, Trakya'daki doğal gaz çalışmalarında yeni ortak arıyor. Türkiye'deki yatırımları konusunda her zaman heyecanlı olduklarını vurgulayan Valeura'nın Üst Yöneticisi Sean Guest, Trakya havzasında kayda değer miktarda doğal gaz olduğundan emin olduklarını ifade etti.

 

Türkiye'de faaliyet gösteren Kanadalı enerji şirketi Valeura'nın Üst Yöneticisi Sean Guest, şirket tarafından Trakya bölgesinde gerçekleştirilen sondaj operasyonları ve test çalışmaları için bugüne kadar 100 milyon dolardan fazla yatırım yapıldığını belirterek, "Bu yatırımlar ve çalışmalar sonucunda edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübe ile tüm verileri entegre ederek daha yüksek başarı şansı olan yeni sondaj alanları tanımladık. Umarım 2022'de yeni bir ortakla sondaj operasyonlarına geri döneriz." dedi.

Guest, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar yaptıkları çalışmalar neticesinde Trakya havzasında kayda değer miktarda doğal gaz olduğundan emin olduklarını söyledi.

Mevcut kuyularda gerçekleştirilen üretim testlerinde sürdürülebilir ticari gaz akışına henüz ulaşamadıklarını aktaran Guest, Kuzey Amerika'daki deneyimlerine dayanarak, ticari gaz akışı sağlanabilecek alanların ortalama olarak 10 kuyu açılması sonucunda daha iyi anlaşılacağının ve netleşeceğinin altını çizerek, "Yeni sondaj alanlarımızı belirledik, 2020'nin başında projeyi ortak olarak yürüttüğümüz partnerimiz Equinor'un ortaklıktan ayrılması sebebi ile yeni ortaklık arayışı içerisindeyiz." diye konuştu.

Guest, son 2 yılın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), küresel ekonomi ve düşük gaz fiyatları nedeniyle çok zor geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ancak Avrupa'da son dönemde yaşanan gaz arz sorunları ve fiyatlardaki keskin artış, büyük potansiyele sahip gaz bölgelerine ilgiyi artırıyor. Trakya bölgesinde gerçekleştirilen sondaj operasyonları ve test çalışmaları için bugüne kadar 100 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Bu yatırımlar ve çalışmalar sonucunda edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübe ile tüm verileri entegre ederek daha yüksek başarı şansı olan yeni sondaj alanları tanımladık. Umarım 2022'de yeni bir ortakla sondaj operasyonlarına geri döneriz."

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