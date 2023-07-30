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Ekonomi Dünyaca ünlü şirketten o ilimize dev yatırım
Ekonomi

Dünyaca ünlü şirketten o ilimize dev yatırım

Yeniakit Publisher
2023-07-30 10:20:00 -
Dünyaca ünlü şirketten o ilimize dev yatırım

Hollanda merkezli PVC, alüminyum kapı pencere ve sandviç panel üreticisi Landslake Bouwgroep B.V. İzmir Serbest Bölgesi'nde fabrika yatırımına başlayacak.

Hollanda merkezli PVC, alüminyum kapı pencere ve sandviç panel üreticisi Landslake Bouwgroep B.V'nin İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) fabrika yatırımına başlayacağı bildirildi.

İZBAŞ'tan yapılan açıklamaya göre serbest bölgede inşa edilecek fabrikanın yatırım maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olacak, yılda 70 bin adetlik üretim yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZBAŞ Genel Müdürü Gürsel Bahçıvancılar, Türkiye'nin yüksek potansiyeli ile yerli ve yabancı yatırımcıların adresi olmaya devam ettiğini belirterek, doluluk oranı yüzde 90'a ulaşan İZBAŞ'ta yeni yatırımlar için çok kısıtlı bir alan kaldığını aktardı.

Bölgede yeni yatırım alanları oluşturulmasının önemine işaret eden Bahçıvancılar, şunları kaydetti:

"Ev sahipliği yapacağımız yatırımların ülkemiz ekonomisine etkisi, kullandığı teknoloji, yaratacağı katma değer ve ihracat potansiyeli bizim için öncelikli başlıklar oluyor. Landslake Bouwgroep B.V. firması da alanında uzmanlığını kanıtlamış ve Türkiye'nin ihtiyacı olan üretimleri yapabilecek bir organizasyon yapısına sahip. Bu yatırımı hem bölgemize hem de ülkemize kazandırmaktan mutluyuz."
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