Dünyaca ünlü şirket iflas etti ama gündemden düşmüyor: FTX Alacaklılarına ödeme planında yeni gelişmeler var

Devam etmekte olan FTX iflas davasında önemli bir gelişme yaşandı ve ABD Mütevellisi, kripto borsasının değiştirilmiş yeniden yapılanma planına ciddi itirazlarda bulundu.

Bir grup alacaklının itirazlarıyla birlikte dosyalanan Mütevelli’nin başvurusu, daha küçük alacaklılara haksız muamele ve bir veri ihlaliyle ilişkili uygunsuz maliyetler de dahil olmak üzere çeşitli endişeleri özetliyor.

ABD Mütevellisi Andrew R. Vara, FTX’in geniş alacaklı desteğine sahip olduğunu iddia ettiği değiştirilmiş planla ilgili on temel hususu ön plana çıkardı. En kritik noktalardan biri, alacaklı taleplerini yöneten hizmet sağlayıcısı Kroll’un maruz kaldığı bir veri ihlaliyle ilgili maliyetleri alacaklıların üstlenmesi önerisi. Vara, FTX mülkünün bu masrafları karşılamaması gerektiğini savundu. “Emlak uzmanları Kroll veri ihlaline müdahale etmek için milyonlarca dolar tazminat ödenmesini talep ettiler… Borçluların mal varlıkları bu maliyeti üstlenmemelidir” diyen Vara’nın başvurusu, iflas ücret denetçisi tarafından da paylaşılan endişeleri yineliyor.

Vara’nın başvurusu ayrıca planın dağıtım şemasını da eleştiriyor ve daha küçük alacaklıların daha büyük alacaklılardan daha düşük bir kurtarma yüzdesi alacağını belirtiyor.

Vara’ya göre belki de en tartışmalı konu, iflası yönetenlere sağlanan ve onları potansiyel sorumluluktan koruyacak olan “kabul edilemez derecede geniş” yasal korumalar. Vara, bu tür bir dokunulmazlığın yasal olarak izin verileni aştığını ve mülk uzmanlarına tipik olarak verilenin ötesine geçtiğini savundu.

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FTX’in iflası bağımsız bir denetçi olan Robert Cleary tarafından yakından takip ediliyor ve Cleary’nin atanması, daha önce kendisinin katılımını engelleyen bir kararı bozan bir mahkeme mücadelesinin ardından gerçekleşti.

FTX’in en büyük alacaklı grubunun temsilcisi Sunil Kavuri tarafından plana karşı bir itiraz daha yapıldı. Kavuri’nin başvurusu, aşırı geniş yasal korumalarla ilgili endişeleri yineledi ve ayni geri ödemeler için yeni bir argüman ortaya koydu. Bitcoin gibi belirli kripto para birimlerini kaybeden alacaklıların, nakit eşdeğerleri yerine bu varlıkları geri almaları gerektiğini öne sürüyor. Bu yaklaşım, alacaklıların para birimi dönüşümlerine bağlı vergilendirilebilir olaylardan kaçınmasına potansiyel olarak izin verebilir.

İtirazlar için son tarihin geçmesiyle birlikte gözler 7 Ekim’de yapılması planlanan onay duruşmasına çevrildi.