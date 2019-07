Dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain, Nevşehirlilerle buluşacak

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain’i, 15 Temmuz Pazartesi günü Nevşehirlilerle buluşturacak.

İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında saat 22.30’da Nevşehir’de hayranları ile buluşacak.

Thank You Allah, Forgive Me, Ya Nabi Salam Alayka ve Maşaallah adlı eserleri Türkiye’de beğeniyle takip edilen ve milyonlarca hayranı bulunan Zain, Diriliş Meydanı’nda vereceği konserde sevilen eserlerini Nevşehirliler için seslendirecek.

Nevşehir’in yanı sıra çevre illerden de çok sayıda vatandaşın katılmasının beklendiği konser gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

Belediye Başkanı Rasim Arı, dünyanın birçok ülkesinde verdiği konserleri büyük ilgi gören Maher Zain konserine tüm Nevşehirlileri davet etti.