Dünyaca ünlü Rus tarihçi Oleg Kuznetsov’dan Biden’a ayar

Dünyaca ünlü Rus tarihçi ve siyasi analist Profesör Oleg Kuznetsov, “ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin açıklaması, devlet başkanının resmi bir etkinlikte ifade ettiği ve herhangi bir yasal statüsü olmayan özel bir görüşüdür” dedi. Trend.az’a konuyu değerlendiren Kuznetsov, “Beyaz Saray web sitesinde yayınlanan ABD Başkanı Joe Biden'in açıklamasını dikkatlice okudum. Dikkatinizi ABD başkanlık yönetiminin resmi belgeler bölümünde değil, basın açıklamaları bölümünde yayınlandığına çekiyorum. Bu, devlet başkanının resmi bir etkinlikte ifade ettiği ve herhangi bir yasal statüsü olmayan özel bir görüşüdür” tespitinde bulundu.

“Biden’in sözleriyle Ermenistan ekonomisi düzelmeyecek”

“ABD Başkanı'nın açıklaması, şu anda ülkede iktidarda olan siyasi elitlerden birinin liderine özel bir bakış açısı” diyen Kuznetsov, şunları söyledi: “Elbette Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan toplumlarında bu olay son derece duygusal olarak karşılanacak ve birkaç gün hatta haftalarca medya alanının arka planını ve tonunu belirleyecektir. Gazeteciler ve siyaset bilimciler sözlü savaşlarda mızraklarını bileyecekler ve Ermeni gençleri bütün gece meşalelerle Erivan'da dolaşacak, ancak bir iki hafta geçecek ve Başkan Biden'in sözleriyle Ermenistan ekonomisi düzelmeyecek. Başkanlarının sözlerinden sonra Amerikan bankaları Ermeni ekonomisine bir milyar dolar dökmeyecek, tam tersine varlıklarını oradan çekmeye çalışacaklar”

“Sözde soykırım iddiası kârlı bir etnoşirket iş alanı”

Kuznetsov, Ermeni diasporasının liderleri ve entelektüel kesimi için, sözde “Ermeni soykırımı” konusunun yalnızca bir etnopolitik öz kimlik meselesi değil, aynı zamanda karlı bir etnoşirket iş alanı olduğunu da sözlerine ekledi.