Dünyaca ünlü oyuncular Bunak Biden’dan rica ettiler

Orta Doğu’da gerilim yükselirken çatışmalara tepkiler artıyor. Ünlü oyuncular da yaşananlara kayıtsız kalmayıp seslerini yükseltirken son olarak Biden’a bir mektup kaleme aldılar.

Mektubu imzalayanlar arasında Mark Ruffalo, Jessica Chastian, Cate Blanchett, Quinta Brunson, Rosario Dawson, Oscar Isaac, Joaquin Phoenix, Alyssa Milano, Jon Stewart gibi pek çok isim yer alıyor.

Biden için kaleme alınan mektup, “Sanatçılar olarak ama en önemlisi İsrail ve Filistin’de yaşanan yıkıcı can kayıplarına ve ortaya çıkan dehşete tanık olan insanlar olarak bir araya geliyoruz” diye başlıyor. Ardından da Biden’dan isteklerini şu şekilde dile getiriyorlar:

“ABD Başkanı olarak sizden, bir can daha kaybedilmeden Gazze ve İsrail’de gerilimin derhal düşürülmesi ve ateşkes çağrısı yapmanızı rica ediyoruz.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oyuncular, ABD’nin acılara son vermede hayati bir diplomatik rol oynayabileceğine inandıklarını belirtirken “Tüm insanlar için özgürlük, adalet, onur ve barıştan yanayız ve daha fazla kan dökülmesini durdurma yönündeki derin arzumuzdan yanayız. Gelecek nesillere sessizliğimizin, hiçbir şey yapmadığımızın hikâyesini anlatmayı reddediyoruz” diyerek mektubu tamamlıyorlar.

Mektubu imzalayan isimlerin tamamı ise şu şekilde: Riz Ahmed, Mahershala Ali, Mo Amer, Cate Blanchett, Quinta Brunson, Farah Bsaiso, Jessica Chastain, Margaret Cho, David Cross, Cherien Dabis, Rosario Dawson, Ayo Edebiri, Fatima Farheen Mirza, America Ferrera, Dominique Fishback, Andrew Garfield, Ilana Glazer, Oscar Isaac, Shaka King, Elvira Lind, Aria Mia Loberti, Macklemore, Michael Malarkey, Rooney Mara, Darius Marder, Vic Mensa, Alyssa Milano, Hasan Minhaj, Indya Moore, Sandra Oh, Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo, Hend Sabry, Susan Sarandon, James Schamus, Amanda Seales, Anoushka Shankar, Alia Shawkat, Wallace Shawn, Sebastian Silva, Jon Stewart, Kristen Stewart, Jeremy Strong, Wanda Sykes, Michael Stipe, Amber Tamblyn, Bassam Tariq, Channing Tatum, Dominique Thorne, Michelle Wolf, Shailene Woodley, Ramy Youssef