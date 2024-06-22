Dünyaca ünlü otomobil üreticisi uyardı: Araçlarınızı kullanmayın

Dünyanın en ünlü supersport otomobil üreticilerinden Koenigsegg can sıkıcı bir olay ile gündemde. Geçtiğimiz günlerde dünyada oldukça az sayıda bulunan ve milyon dolarlar değerindeki bir Koenigsegg Jesko alev alev yandı. Yangının ardından marka kullanıcılarına “araçlarınızı bir süre çalıştırmayın, kullanmayın” bildirisi yayınladı. İşte Koenigsegg Jesko otomobilin başına gelenler ve detaylar…

Cayır cayır yanan Koenigsegg Jesko ardından marka: “Araçlarınızı bir süre kullanmayın!”

Otomobil tutkunları için üzücü bir haber geliyor. Zira dünyada oldukça az sayıda bulunan ve milyon dolarlar değerindeki Koenigsegg Jesko’dan biri artık aramızda değil. Zira geçtiğimiz günlerde cayır cayır yandı. Konuyla ilgili olarak aracın yanma görüntüleri “autoblog_gr” isimli bir YouTube kanalı tarafından paylaşıldı.

Yangın 15 Haziran 2024 tarihinde meydana geldi. “Autoblog_gr” tarafından yapılan habere göre araç Marousi şehri yakınlarındaki bir otelden ayrılıyor. Aradan geçen kısa bir süre sonrasında ise araç alevler içinde kalıyor. Jesko’nun içerisindeki 2 kişi yara almadan araç içerisinde çıkmayı başarıyor ancak yangın söndürüldüğünde araçtan geriye sadece lastikleri kaldı.

Olayla ilgili bilirkişiler ve Koenigsegg mühendisleri detaylı bir araştırma yapıyor. Marka bu süreçte Jesko sahiplerinin araçlarını park etmelerini ve olay aydınlanana kadar araçlarını kullanmamalarını istedi. Aracın yangın öncesinde agresif mi yoksa sakin bir şekilde mi kullanıldığını bilinmiyor ancak olayın yaşandığı gün sabah saatlerinden itibaren 38 dereceyi aşan bir hava sıcaklığının olduğu bildiriliyor.

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Marka yangının çıkış sebebiyle alakalı bir tahminde bulunmadı. Zira superspor bir otomobilden bahsediyoruz. Bu da araç üzerinde bolca sürtünme, yanma ve ısınma tepkimelerinin yaşandığı anlamına geliyor. Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde detaylar kesinleşecektir.