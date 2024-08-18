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Otomotiv Dünyaca ünlü otomobil devinin satışları bir anda çakıldı! Fransız Devi resmen ülkeden çekildi! Araç sahipleri şokta
Otomotiv

Dünyaca ünlü otomobil devinin satışları bir anda çakıldı! Fransız Devi resmen ülkeden çekildi! Araç sahipleri şokta

Yeniakit Publisher
2024-08-18 18:04:00 - 2024-08-18 18:05:56
Dünyaca ünlü otomobil devinin satışları bir anda çakıldı! Fransız Devi resmen ülkeden çekildi! Araç sahipleri şokta

Dünyaca ünlü otomotiv markası o ülkeden çekildi! Fransa'nın köklü otomotiv dev markalarından Citroen, satışlarının dibi görmesinden sonra Avustralya pazarından çekilme kararı aldı.

Satışlarda Ferrari'nin bile gerisinde kalan Citroen, Avustralya pazarından ayrılacağını duyurdu.

Citroen'in Avustralya'daki satış rakamları, Ferrari gibi prestijli markaların bile gerisinde kalmıştı. Özellikle SUV ve crossover segmentindeki sert rekabet, Citroen'in pazar payını ciddi şekilde daraltmıştı. Avustralya pazarında düşük satış rakamlarına sahip olan marka, yüksek işletme maliyetleri ve pazar koşullarına uyum sağlama zorluğu nedeniyle bu kararı aldığı dile getirildi.

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