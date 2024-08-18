Dünyaca ünlü otomobil devinin satışları bir anda çakıldı! Fransız Devi resmen ülkeden çekildi! Araç sahipleri şokta
Dünyaca ünlü otomotiv markası o ülkeden çekildi! Fransa'nın köklü otomotiv dev markalarından Citroen, satışlarının dibi görmesinden sonra Avustralya pazarından çekilme kararı aldı.
Satışlarda Ferrari'nin bile gerisinde kalan Citroen, Avustralya pazarından ayrılacağını duyurdu.
Citroen'in Avustralya'daki satış rakamları, Ferrari gibi prestijli markaların bile gerisinde kalmıştı. Özellikle SUV ve crossover segmentindeki sert rekabet, Citroen'in pazar payını ciddi şekilde daraltmıştı. Avustralya pazarında düşük satış rakamlarına sahip olan marka, yüksek işletme maliyetleri ve pazar koşullarına uyum sağlama zorluğu nedeniyle bu kararı aldığı dile getirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
{relation id:1878450 slug:'the-anonymous-kurucu-gregg-housh-tam-anlamiyla-her-yerdeyiz-diyerek-anlattigi-sok-gercek-neler-oluyor'}