Dünyaca ünlü otomobil devi fiyatları düşürdü! Kimse bu gelişmeye inanamadı: C sınıfı sedan bakanlar dikkat

Otomobil dünyasının önemli markalarından Skoda son dönemde oldukça popüler haline gelen Octavia modelinin fiyatlarında sürprizle geldi. Skoda Octavia son kasasıyla beraber abisi Skoda Superb ile oldukça benzer bir yapıya bürünmüş.

Özellik anlamında en boş paketinde bile kullanıcılarına oldukça iyi özellikler sunan otomobil, bu konuda rakipsiz diyebiliriz. haber7'nin aktardığı haberde: Model baz donanım seviyesinde bile DSG şanzımanla beraber geliyor ve bu da oldukça önemli bir detay. Kaputun altında ise 110 beygir güç üreten 1.0 litrelik bir motorun yer alıyor.

Skoda Octavia bu özellikleriyle beraber şu anda 821.473 TL’den başlayan fiyatlardan alıcı buluyor.

Eğer siz de bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda olacaktır. Ülkemizde sıfır otomobil fiyatları artık aylık değil haftalık değişir hale geldi.

İşte Skoda Octavia Ocak 2023 güncel fiyat listesi...

Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG

Fiyatı: 821.473 TL

Elite 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG

Fiyatı: 873.833 TL

Premium 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG

Fiyatı: 919.473 TL

Premium 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG

Fiyatı: 971.833 TL

Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG

Fiyatı: 1.126.833 TL

RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4

Fiyatı: 1.873.338 TL

Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG

Fiyatı: 1.126.833 TL

Combi Scout 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG

Fiyatı: 1.166.833 TL

Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4

Fiyatı: 1.923.338 TL

C segment sedan nedir?

C segmenti, Avrupa Komisyonu tarafından tanımlanan binek araç sınıflandırma sisteminde üçüncü kategoridir ve alt orta sınıf otomobiller için kullanılır. Euro NCAP "küçük aile otomobili" boyut sınıfına ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kompakt otomobil kategorisine eşdeğerdir.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil sınıflarının başını C segmentteki araçlar çekiyor..

C segmenti HB araçlar arasında en çok tercih edilen modelleri şu şekilde sıralamak mümkün:

Ford Focus HB.

Honda Civic HB.

Seat Leon.

Peugeot 308.

Renault Megane.

Hyundai i30.

Citroen C4.

Opel Astra HB.

C segmenti SUV araçlar: C segmentinden bir SUV modeline ihtiyaçlarınıza hitap ediyorsa Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Dacia Duster, Peugeot 3008 gibi SUV modelleri öne çıkmaktadır.