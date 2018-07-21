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Dünyaca ünlü müzik grubundan açıklama: Türkler kardeştir

Dünyada yavaş yavaş yayılan K-POP (Korean Pop) müziğinin temsilcilerinden Newkidd grubu '2018 K_POP Dünya Festivali' kapsamında Türkiye'ye geldi. Grubun üyeleri ailelerinin ''Türkler kardeştir. Savaşta bize yardım ettiler'' diye söylediklerini aktardı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:24
Dünyaca ünlü müzik grubundan açıklama: Türkler kardeştir

Dünyaca ünlü Koreli pop müzik idol grubu "Newkidd"in lideri Kim Jin-Kwon, "Ailelerimiz ‘Türkler kardeştir, savaşta bize yardım ettiler.’ diye söyler. Türkiye'yi önce ailelerimizden duyduk. Okul kitaplarımızda Kore Savaşı’nda Türklerin yardımı anlatılır." dedi.

Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliği'nin Kültür Müsteşarlığı'nca “2018 K-POP Dünya Festivali” kapsamında Türkiye'ye getirilen Koreli idol grubu üyeleri, bugün başkent Ankara'da ilk yurt dışı konserlerini verecek.

Açıklamalarda bulunan grubun lideri Jin-Kwon, Kore’deki gösteri firmalarının K-POP (Kore Pop) yarışmaları düzenlediğini, seçilen kişilerin eğitildikten sonra yeniden yarıştırıldığını ve kazananlardan K-POP grupları oluşturulduğunu belirterek, “Bizim grubumuz da işte böyle bir araya geldi.” diye konuştu.

Türkiye’ye geleceklerinin duyurulmasının ardından Türk hayranlarından sosyal medya üzerinden mesaj aldıklarını kaydeden Jin-Kwon, Ankara'da bugün verecekleri konserde ekim ayında piyasaya çıkacak albümlerinden eserler seslendireceklerini dile getirdi.

Jin-Kwon, Türkiye'de de geniş bir hayran kitlelerinin bulunduğunu anlatarak, “Biz kendimizi 'yeni yüz' olarak tanımlıyoruz. Var olan K-POP sanatçılarını takip ediyoruz. Türkiye’de Kore Pop’una dair bir ilginin olduğunu fark ettik. İlk yurt dışı konserimizi Türkiye’de yapıyoruz. Türkiye’deki fanlar ilgi gösterdiler." ifadesini kullandı.

''TÜRKLER KARDEŞTİR''

İki ülke arasındaki ilişkiler hakkında da Jin-Kwon, "Ailelerimiz ‘Türkler kardeştir, savaşta bize yardım ettiler.'' diye söyler. Türkiye’yi ilk başta oradan duyduk. Okul kitaplarımızda Kore Savaşı’nda Türklerin yardımı anlatılır.” dedi.

Türk mutfağını henüz tatmadıklarını ancak Türk çayını çok beğendiklerini dile getiren Jin-Kwon, “Sadece baklavayı tattık. Tadını çok beğendik. Baklava Kore’deki bir tatlıya benziyor.” diye konuştu.

Newkidd grubu lideri Jin-Kwon, gelecek ay Asya turnesine çıkacaklarını da bildirdi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:24
  1. Ankara
  2. kore savaşı
  3. Newkidd
  4. K-POP
  5. Korean POP
  6. Jin-Kwon

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