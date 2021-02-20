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Spor Dünyaca ünlü Müslüman futbolcu Mesut Özil'den, hazımsız Fatih Altaylı'yı susturacak mesaj
Spor

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcu Mesut Özil'den, hazımsız Fatih Altaylı'yı susturacak mesaj

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara seslenmek için her hafta farklı bir ülkenin farklı bir camisi önünde montajlanan fotoğrafıyla İslami paylaşım yapan Mesut Özil'e, Fatih Altaylı aklınca milliyetçilik taslayarak eleştiri yöneltmişti. Özil, hazımsız Altaylı'ya yeni mesajında çarpıcı bir gönderme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 12:04:00 - 2021-02-20 12:05:24
Dünyaca ünlü Müslüman futbolcu Mesut Özil'den, hazımsız Fatih Altaylı'yı susturacak mesaj

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Müslüman futbolcu Mesut Özil, her hafta Cuma günü dini bir mesaj paylaşıyor. Ümmet bilinciyle hareket eden Özil, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara seslenebilmek için mesajlarında her hafta farklı bir ülkenin farklı bir camisinin fotoğrafını kullanıyor. Geçen Cuma kendisini Hindistan’daki cami önünde montajlayan Özil, bu hareketiyle Türkiye’deki hazımsızları da rahatsız etti.

HaberTürk’ün 28 Şubat kafalı gerici yazarı Fatih Altaylı, Mesut Özil’in dini paylaşımlarını eleştirirken, Türkiye’den bir cami önünde değil de Hindistan’dan bir cami önünde paylaşım yapmasına aklınca tepki göstermişti. Kendince milliyetçilik taslayan Altaylı, “Mesut, dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medya hesabına Fenerbahçe forması ile ellerini açıp bir cami önünde dua ettiği bir fotoğraf koydu. 'Ne güzel' diyecekseniz demeyin. Çünkü Mesut Özil'in önünde dua ettiği camii Türkiye'den değil. Türkiye'deki onlarca dünya güzeli camii dururken, Ayasofya, Süleymaniye, Selimiye, Sultanahmet gibi her biri bir başyapıt onlarca şahane camimiz varken ve milyonlarca uluslararası takipçili bir hesapta Türkiye'nin tanıtımına bir nebze olsun katkı yapmak mümkünken, Özil koya koya Hindistan'dan Jama Camii'nin fotoğrafını koyuyor. Ben de haliyle 'Acaba bir sonraki transfer Hindistan'a mı acaba' diye düşünüyorum” dedi.

Mesut cevabını verdi

Mesut Özil, her hafta Cuma günü yaptığı dini mesajlarına dün de devam etti. Mesajında Altaylı’ya gönderme yapan Mesut Özil, mesajına, “İslam'ın milliyeti, coğrafi konumu veya etnik kökeni yoktur. Tanrı kalplerimize bakar. Jumma Mübarek tüm Müslüman Kardeşlerime” notunu düştü.

“Duadan rahatsız olan kafirlere duyurulur…”
“Duadan rahatsız olan kafirlere duyurulur…”

Spor

“Duadan rahatsız olan kafirlere duyurulur…”

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Yorumlar

Sassas

Yabancı futbolcu haçını öperken bu sözde vatan severlerden tık yok hatta mutlu oluyorlar bu hainler mesutun kesip attığı tırnak olamaz almanyaya rest çeken mesut değilmi mesutun hatası alman milli formasını giymesidir ama cumhur başkanımızla görüşünce almanya kıyamet kopardı mesut geri adım atmadı ey fatih sen bunu yapabilirmisin o yürek sende yok siz gidin viskinizi yudumlayın birazda müslüman ve milliyetçilere saydırın kendinizi mutlu hissedin
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zekai

sekersiz,i..e
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