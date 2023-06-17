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Ekonomi Dünyaca ünlü Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı! Şok eden açıklama
Ekonomi

Dünyaca ünlü Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı! Şok eden açıklama

Yeniakit Publisher
2023-06-17 00:21:00 - 2023-06-17 00:25:25
Dünyaca ünlü Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı! Şok eden açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu: Moody's Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi

Moody's'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 16 Haziran tarihi verilen Türkiye ve Gabon için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's'in takviminde Türkiye için bu yılın ikinci olası değerlendirme tarihi 15 Aralık olarak yer alıyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.
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