Dünyaca ünlü milyarderden altın sözleri: En büyük avantajı...

Risk fonu yöneticisi Ray Dalio, 2022 için önemli tahminlerde bulundu.

Risk fonu yöneticisi Ray Dalio, 2022 için Bitcoin'e (BTC) olumlu bakmayı sürdürüyor. Milyarder, Bitcoin'in neden "etkileyici" olduğuna dair üç ana neden sundu. The Investors Podcast ile röportaj gerçekleştiren Dalio, enflasyona karşı koruma olarak BTC ve altını ele aldı.

Gazeteci William Green'ın sektörden olmayan kişilerin Bitcoin'e portföyünde ne kadar yer vermesi gerektiği sorusunu yanıtlayan Dalio, bir diğer milyarder Bill Miller'ın "yüzde 1-2" önerisine katıldığını açıkladı.

Dalio, Bitcoin ağının hiç siber saldırıya uğramadığını, daha iyi bir rakibi olmadığını ve BTC'nin yaygınlık oranlarına bakılırsa, altının piyasa değerinden çalmaya devam edebileceğini vurguladı:

“Bitcoin şu anda 1 trilyon dolar piyasa değerine sahipken, merkez bankaları tarafından tutulmayan ve mücevherat için kullanılmayan altın ise 5 trilyon dolar civarı piyasa değerine sahip. Bunu göz önünde bulunduruyorum, çünkü enflasyona karşı koruma sağlayan varlıkların zaman içinde daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum."

Dünyanın en büyük risk fonu Bridgewater Associates'in kurucusu olan Dalio, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada da Bitcoin'in 10 yılı devirmesinden etkilendiğini ve "nakdi tercih etmeyeceğini" söylemişti.

Diğer yandan Dalio, Bitcoin topluluğuna hakim olan "fanatizmin" onların zayıf noktası olabileceğine dikkat çekti. "Bay Çeşitlendirme" olarak bilinen yatırımcı, kendisinden beklenen şekilde çeşitlendirmenin önemine dikkat çekti ve NFT'ler ve diğer kripto paraların bu konuda uygun olabileceğini söyledi.

Altın sözleri

Analist Ray Dalio, Btc’nin altını geçeceğini düşünmüyor. Bu yüzden de Bitcoin’nin 1 milyon dolara ulaşacağı yönündeki görüşlere katılmıyor. Amiral gemisin kriptonun altının yaklaşık yüzde 20’si değerinde olduğunu tahmin ediyor. Dalio, altının uzun zamandır evrensel geçerliliğe sahip olmasına dikkat çekiyor. Merkez bankalarının kullandığı bir değer deposu olması da önem taşıyor. Analiste göre altının izlenememesi de başka bir avantaj.