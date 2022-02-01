Dünyaca ünlü milyarder Mark Cuban'ın altın kararı başına fena dert açtı

Shark Tank yıldızı ve kripto gurusu Mark Cuban, bir günde 60 dolardan sıfıra düşen Titan adlı bir DeFi altcoin trade’inden para kaybettiğini açıkladı. Ünlü milyarder, daha önce, Titan adlı bir altcoin satın aldığını ve platforma geri ödünç vererek, esasen likidite sağlayarak ve faiz üzerinden para kazanarak, verim çiftçiliği denen bir şey denediğini açıklamıştı. Sonra token çöktü.

Mark Cuban, 'Geçmişe bakıldığında, bir likidite sağlayıcı olarak para kazandım ve bir spekülatör olarak para kaybettim. Üzerinde daha fazla ödev yapmalıydım.' dedi.

Ünlü milyarderin 200.000 dolar net zarara uğradığı düşünülüyor.

Milyarderin çıkardığı sonuç, var olması için bir nedeni olmayan bir kripto paraya yatırım yapmanın yanlış olduğu. Token düştüğünde, Mark Cuban Bloomberg’e ‘güçlü’ olduğunu söyledi ve bu, halı çekme (rug pull) adı verilen bir kripto dolandırıcılığına atıfta bulundu, ancak ‘tembel olmanın’ kendi hatası olduğunu ekledi ve 'Böyle oyunlarla ilgili olan şey, her şeyin gelir ve hesapla ilgili olması ve temel ölçütlerin ne olduğunu belirlemek için hesap yapmak için çok tembeldim' dedi.

Halı çekme, bir token yapımcılarının kripto projesini başlattıktan sonra kazançlarını nakde çevirdiği bir tür dolandırıcılığı ifade ediyor. Kripto para piyasası yükseldikçe dolandırıcılık sayısı da arttı. Bir tahmine göre, esas olarak DeFi token’leriyle ilgili olan halı çekme, yatırımcılara 2021’de yaklaşık 3 milyar dolara mal oldu.

'Altın artık gerekli tepki vermiyor' demişti

Milyarder, dünyayı etkisi altına alan salgınlara karşı bile artık altının gerekli tepki vermediğini de ifade etmişti.