Dünyaca ünlü milyarder BAE'yi bırakıp Türkiye'yi seçme kararı aldı! Ruslar dünyaya duyurdu

“Türkiye neden yaptırıma maruz kalan Rus milyonerler için yeni bir sığınak olabilir?” Bu başlık Forbes Rusya’ya ait.

"Dubai'den sonra Türkiye'deler"

Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından Rus oligarkların birçoğunun Avrupa’daki yatlarını Dubai ve Maldivler’e götürdüğü belirtilen haberde, “Şimdi ise oligarkların yatları için en popüler yer Türkiye” denildi.



Forbes.ru, Roman Abramoviç’in 162 metre, 438 milyon dolar ve 139 metre, 474 milyon dolarlık yatları da dahil olmak üzere, Rus zenginlere ait en az sekiz yatın Türkiye’de demirlediğini aktardı.



Türkiye’nin ikliminin yanı sıra, NATO ülkesi olmasına rağmen, Rusya karşıtı yaptırımlara dahil olmamasının da ülkeyi Rus oligarklar için cazip kıldığı belirtilen haberde, Türkiye’nin coğrafi konumu, gelişmiş bankacılık sistemi ve Rusya-Ukrayna ilişkilerindeki tarafsız tutumunun da bunda etkili olduğuna dikkat çekildi.

Yatırım yapan yabancılara vatandaşlık imkanı sunmasının da Türkiye'yi Ruslar için daha popüler hale getirdiği belirtildi.