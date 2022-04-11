Dünyaca ünlü kuruluş duyurdu! Altın için rekor tahmini

Gram altın ve ons altın fiyatlarında belirsizlik havası sürerken altın fiyatlarının nasıl bir grafik izleyeceği hakkında Wall Street analistlerinden çarpıcı tahminler geldi.

Altın fiyatları yeni haftanın ilk iş gününde hafif düşüş gösterse de genel olarak yatay bir seyir grafiği izliyor. Gram altın 11 Nisan Pazartesi sabahı 921 lira seviyelerinde ons altın ise 1946 dolar seviyesinde seyrediyor.

İnişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatlarının ne olacağı konusunda yatırımcılar kararsız kalırken dünyaca ünlü kurum olan Wall Street analistlerinden çok konuşulacak tahminler yapıldı. Equiti Capital’in piyasa analisti David Madden altın fiyatlarında yeni rekorları beklediğini ifade etti.

Altın fiyatının ne olacağı konusunda ilk olarak Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen “Altının daha yüksek hareket edebileceğine inanıyorum. Altın hala 1890 ile 1950 dolar arasında tutuluyor, ancak daha sonra test edilecek yukarı yönü giderek daha fazla tercih ediyorum” diye konuştu.

Altın fiyatında yeni rekor beklentisi

Equiti Capital’de piyasa analisti olarak görev yapan David Madden fiyatların bu hafta ons başına 1960 dolar seviyesine kadar kadar yükselmesini beklediğini açıkladı. Altın fiyatlarında rekor beklentisi olduğunu ifade eden Madden a Rusya’nın Avrupa’nın petrol ve gaz arzını tehdit etmesi durumunda önemli jeopolitik belirsizliğin hisse senetlerini aşağı ve enerji fiyatlarını yukarı çekebileceğini açıkladı.

Hisse senetleri düştüğü taktirde, yatırımcıların altına yöneleceğini öne süren Madden “çabucak sağlam bir şey tutmak isteyecek ve bu da altın fiyatlarını rekor seviyelere geri çekecek” dedi.