Dünyaca ünlü jet artık o şehrimizde üretilecek! Müthiş gelişme Türkiye'ye ilan edildi

Geçtiğimiz mayısta TUSAŞ ve Türk iş adamlarından oluşan bir grup ABD'li ünlü iş jeti üreticisini satın almak için görüşmelere başlamıştı. Aradan geçen zamanın ardından SyberJet Aircraft şirketinin SJ30i modelinin Ankara'da üretileceği açıklandı.

Yüksek hızlı iş jetleri üretiyor

1959 yılında ABD’nin Utah eyaletinde üretime başlayan SyberJet Aircraft sektörde ürettiği hızlı iş jetleri ile isim yapmış durumda.

2024'te teslim edilecek

Yerli üretim süreciyle ilgili tüm detaylar henüz açıklanmazken, Ankara'da yapılacak bu üretim ile havacılık için çok önemli bir teknoloji transferi gerçekleşmiş olacak.

Ankara'da kurulacak yerli üretim hattından ilk SyberJet Aircraft SJ30i'nin Made in Türkiye logosu taşıyacak ve ilk teslim 2024 yılında yapılacak.

SJ30i özellikleri

Mürettebat: 1 veya 2 pilot (SJ30, tek pilot olarak onaylanmıştı)

Kapasite: 7 kişi (mürettebat dahil)

Uzunluk: 14,3 m (46,8 ft)

Kanat açıklığı: 12,9 m (42,3 ft)

Yükseklik: 4,3 m (14,2 ft)

Boş ağırlık: 4 bin 45 kg (8 bin 917 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 6 bin 328 kg (13 bin 950 lb)

Basınçlandırma : 12 psi (0,83 bar)

Kabin yüksekliği : 1,34 m (4,4 ft)

Kabin genişliği : 1,46 m (4,8 ft)

Santral: 2 × Williams International FJ44-2A turbofan

Her biri 2 bin 300 lbf (10 kN) itme gücüne sahip

Maksimum hız: 900 km/s (486 kn, 559 mph)

Durma hızı: 172 km/s (107 mph, 93 kn)

Menzil: 4 bin 600 km (2 bin 900 mil, 2 bin 500 nmi)

Servis tavanı: 15 bin metre (49 bin ft)

Tırmanma hızı: 18.61 m/sn (3 bin 663 ft/dak)

Yüksek hızlı seyirde yakıt tüketimi: FL360: 475 kn – TAS: 1.188 lb/s (539 kg/s)

Uzun menzilli seyirde yakıt tüketimi: FL450: 436 kn – TAS: 684 lb/s (310 kg/s)