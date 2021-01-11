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Dünya Dünyaca ünlü isimden Türkiye kararı!
Dünya

Dünyaca ünlü isimden Türkiye kararı!

Antalya'da 1.8 milyar TL'ye inşa edilen EXPO alanı dev bir film platosuna dönüştürülerek Hollywood'a rakip oluyor. Yönetmen Guy Ritchie ve ünlü Amerikalı aktör Jason Statham'ın bir araya geleceği Five Eyes Antalya'da çekilecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 10:30:00 -
Dünyaca ünlü isimden Türkiye kararı!

Antalya’nın Aksu ilçesinde 1.8 milyar TL kaynak aktarılarak Türkiye’nin ilk EXPO alanı olarak inşa edilen, organizasyondan sonra ise nasıl değerlendirileceği uzun süre tartışılan 121 dönümlük dev sergi alanı film platosuna dönüşüyor. Bu alandaki ilk adım da Hollywood’un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve aksiyon filmlerinin yıldızı Jason Statham’ın bir araya geleceği aksiyon filmi Five Eyes’la atılıyor.

Hürriyet gazetesinden Ceren Deniz'in haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden film çekimleri için verilen iznin ardından yapım ekibi, mekân kullanım izinleri için Antalya Valiliği, belediyeler ve ilgili kurumlarla resmi yazışmalara başladı.

Hazırlık başladı

Hollywood filmi için yapım şirketiyle anlaşma sürecinin ayrıntılarını anlatan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, şöyle dedi: “Sergi alanımızın aktif olarak değerlendirilmesi için tüm organizasyon şirketlerine teklifler gönderdik. Bu sayede bağlantıyı kurduk. Filmin yapım şirketiyle birlikte çalışan Türk şirketi altyapı ve organizasyonu sağladı. Filmin Antalya’da çekilmesinin sağlayacağı avantajlar yapım şirketine anlatılarak yetkililer ikna edildi. Bu çok yüksek bütçeli bir organizasyon. Kente kazandıracağı gelir de çok yüksek olacak. Dünya piyasasını araştırıp aynı standartlarda bir teklif sunduk ve kabul edildi. EXPO alanındaki iç mekan bahçemizi film çekimleri için kiraya verdik. Şu anda film ekibi orada stüdyo kuruyor. EXPO alanında film platoları oluşturuluyor. Platoların hazırlandığı stüdyo perdelerle çevrildi. Oyuncular önümüzdeki günlerde Antalya’ya gelecek. Onların konaklama ve ulaşım planlamaları da yapıldı.”

Devamı gelecek

Hollywood organizasyonuna ev sahipliği yapmanın tanıtım açısından önemine değinen Karaca, “Turizmde dünyaca ünlü olan Antalya’nın adı, bundan sonra sinema sektöründe de duyulur olacak. Konaklama altyapısı ve kolay ulaşılabilirlik bakımından da çok avantajlı durumdayız. Bu projelerin devamının gelmesinin önünde hiçbir engel yok” dedi.

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