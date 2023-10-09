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Sağlık Dünyaca ünlü isim açıklıyor: İsminiz yanlış telaffuz edildiğinde bu sıkıntıyı yaşayanlar ne yapmalısınız? Kritik detay
Sağlık

Dünyaca ünlü isim açıklıyor: İsminiz yanlış telaffuz edildiğinde bu sıkıntıyı yaşayanlar ne yapmalısınız? Kritik detay

Yeniakit Publisher
2023-10-09 19:52:00 -
Dünyaca ünlü isim açıklıyor: İsminiz yanlış telaffuz edildiğinde bu sıkıntıyı yaşayanlar ne yapmalısınız? Kritik detay

Biri adınızı yanlış telaffuz ettiğinde veya farklı bir adla seslendiğinde düzeltmek bazen o kadar kolay değil. Konuşmanın akışını kesip o anda mı düzeltmeli yoksa beklemeli mi? Harvard mezunu dünyaca ünlü görgü kuralları uzmanı Sara Jane Ho açıklıyor.

Biri adınızı yanlış telaffuz ettiğinde veya farklı bir adla seslendiğinde düzeltmek bazen o kadar kolay değil. Konuşmanın akışını kesip o anda mı düzeltmeli yoksa beklemeli mi? Harvard mezunu dünyaca ünlü görgü kuralları uzmanı Sara Jane Ho açıklıyor.

Çin’in ilk görgü kuralları okulu ‘Institute Sarita’nın kurucusu Ho aynı zamanda, öğrencilerinin nezaket ve adabımuaşeret aracılığıyla potansiyelini ortaya çıkarmasına ve insan ilişkilerinde başarıyı yakalamasına yardım ettiği Netflix programı ‘Önce Nezaket’in sunucusu.Ho, kısa bir süre önce CNBC Make It‘e verdiği demeçte, WhatsApp üzerinden birinin adının yazılışını düzeltmek zorunda kaldığını söyledi.

Sırrın, etkileşimi hızlı ve sıradan tutmak olduğunu söylüyor: “Birini düzelttiğinizde, bunun üzerinde durmak istemezsiniz. Yolunuza devam etmek istersiniz.”İşte Ho’nun adım adım kılavuzu:

*Konuşmada bir duraklama olmasını bekleyin: Cümlenin ortasında sözlerini kesmeyin. Doğal bir sükunet oluşana ya da yanıt verme sırası size gelene kadar bekleyin.

*Yargılayıcı olmayan bir ses kullanın: En önemli şey ses tonunuzdur. Soğukkanlılığınızı kaybettiğinizde, bu sadece sarmal haline gelen olumsuzluğun başlangıcıdır. Ancak ses tonunuzu tarafsız ve gerçekçi tutarsanız, o zaman kırıcı olmazsınız. Hatta kızgın olmadığınızı göstermek için kollarını okşayabilirsiniz.
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*Onlara bunun yaygın bir hata olduğunu söyleyin, öyle olsun ya da olmasın: İsminizin doğru telaffuzunu söyleyip ‘şeklinde telaffuz edilir, ama endişelenmeyin, bu her zaman olur’ gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Bu aslında doğru olmak zorunda değil. İsminizi yanlış söyleyen tek kişi onlar olsa bile, öyle değilmiş gibi görünün, böylece kendilerini dışlanmış hissetmezler.

*Konuyu değiştirin: Ardından, konuşmayı hızla başka bir konuya yönlendirin. Küçük, resmi olmayan bir grupta, bir şaka yapmayı deneyebilir veya oradaki insanlardan birine iltifat edebilirsiniz. Bu şekilde konuşma bu düzeltme notuyla bitmez.

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