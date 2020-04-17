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Spor

Dünyaca ünlü futbolcu ortadan kayboldu

Belçika ekibi Anderlecht'te forma giyen Fransız futbolcu Samir Nasri'ye ulaşılamıyor.

2020-04-17 20:39:00 -
Dünyaca ünlü futbolcu ortadan kayboldu

Belçika ekibi Anderlecht, tüm aramalarına rağmen Fransız futbolcu Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı.

Bir dönem Türkiye'de Antalyaspor'da forma giyen Samir Nasri için Belçika'dan flaş bir açıklama yapıldı.

Anderlecht, üm aramalarına karşın Samir Nasri'yi bulamadıklarını kendisine ulaşamadıklarını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'dan ayrılan 32 yaşındaki Nasri'nin nerede olduğuna dair bir bilgi henüz yok.

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