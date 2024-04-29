Dünyaca ünlü ekonomistten akıllara durgunluk veren tahmin: Bankalar çökecek!

"Bankalar çökecek", "3. Dünya Savaşı çıkacak" diyen Dünyaca ünlü Ekonomist ve yazar Robert Kiyosaki, jeopolitik gerilimlerin artması nedeniyle üçüncü dünya savaşı çıkma ihtimaline ilişkin endişelerini bir kez daha dile getirdi.

Dünyaca ünlü ekonomist ve yazar Robert Kiyosaki, "Bankalar çökecek", "3. Dünya Savaşı çıkacak" diyerek akıllara durgunluk veren tahminlerde bulundu. Kiyosaki, "ABD'nin borcu her 90 günde 1 trilyon dolar artıyor. Tüm balonların patlamasına şahit oluyor. Hisse senetleri, tahviller, gayrimenkuller, bankalar hepsi çökecek" ifadelerini kullandı.

Tanınmış ekonomist ve yazar Robert Kiyosaki, jeopolitik gerilimlerin artması nedeniyle üçüncü dünya savaşı çıkma ihtimaline ilişkin endişelerini bir kez daha dile getirdi. Kiyosaki, aynı zamanda bankaların geleceğinin karanlık olacağını da ifade etti.

"3. DÜNYA SAVAŞI BENİ ENDİŞELENDİRİYOR"

Kiyosaki, özellikle Trends Journal'ın yayıncısı ve yapımcısı Gerald Celente ile birlikte yakın zamanda yayınlanan bir podcast'te "küresel belirsizliklerin yoğunlaştığını ve büyük bir savaşın sınırlarına ulaştığını" ifade etti.

Sözlerine devam eden Kiyosaki, "Aynı zamanda ABD bankaları da büyük sorunlarla karşı karşıya ve bu nedenle değerli madenler, kripto paralar gibi varlıklara olan talep artıyor." dedi.

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“Altının altın yılından bahsediyoruz ve bunun nedeni de bankaların çöküyor olması" diyen Kiyosaki, "Bitcoin tavan yapıyor ama beni en çok endişelendiren konu Üçüncü Dünya Savaşı." dedi.

"BANKALAR ÇÖKÜYOR..."

Açıklamalarında devam eden ünlü ekonomist, "Ticari gayrimenkul geliştirme amaçlı krediler tehlikeli derecede kırmızıdır ve bu durum şu gerçeğe yol açmıştır: "Bankalar 2 trilyon dolarlık bir borç duvarıyla karşı karşıyadır. 2 trilyon dolarlık kredi geri ödenmeyecek."

"Bankalar çökecek, dünyanın daha önce görmediği bir bankacılık krizi yaşanacak." diyen Kiyosaki'ye göre uzun zamandır amiral gemisi merkezi olmayan finans (DeFi) varlığı Bitcoin'in 2 milyon dolarlık bir fiyata ulaşabileceğini bildirdi.

Kiyosaki'ye göre hisse senedi değerlemeleri, piyasaların benzeri görülmemiş seviyelere düştüğü 1929 ve 2021 yıllarındaki kadar aşırı görünüyor...

Hiperspekülatif balonların yatırımcılar için nadiren iyi sonuçlandığı konusunda defalarca uyarıda bulunan ünlü yazar Robert Kiyosaki, "Benim izlenimim, yatırımcıların şu anda ABD ekonomi tarihindeki en aşırı spekülatif balonun çift tepesinin tadını çıkardığı yönünde" diye yazdı.

Önceki dönemlerde hisse senetleri keskin bir düşüş yaşamadan önce genel olarak spekülatif bir sınıra ulaşmıştı. Kiyosaki, "Şu an için ne olumlu değerlemeler ne de olumlu iç piyasalar görüyoruz; aşırı yayılma sendromlarımız ise balon, panik veya çöküş riskiyle tutarlı olmaya devam ediyor" diye uyardı.

"ABD İFLAS EDECEK"

Bu döngüde yaptığımız ayarlamalara rağmen mevcut koşullar güçlü bir savunma duruşunu teşvik ediyor sadece bu da değil, diyen Kiyosaki, “Tüm balonların anasında yaşıyoruz ve hisse senetleri, tahviller, gayrimenkuller çökecek. ABD'nin borcu her 90 günde bir 1 trilyon dolar artıyor. ABD iflas edecek, kendinizi kurtarın" ifadelerini kullandı.

Kiyosaki, Boomer kuşağına özel bir atıf yaptı... Podcast'inde belirttiği gibi, tarihteki en büyük borsa çöküşü yaklaşıyor ve bunun en büyük kurbanı da boomer kuşağı, yani 80'lerden önce doğanlar olacak. Kendisinin söylediğine göre 2024'te sonuçta hem ABD'de hem de dünyanın geri kalanında bir durgunluk yaşanacak.

“Yaklaşan Büyük Çöküş, benim görüşüme göre, Federal Reserve'ün ekonomideki kötü şeyleri düzeltmek amacıyla çok fazla para (trilyonlarca dolar) yayınlamasının hemen ardından gelen 2008 durgunluğuna benzeyecek:

"Benim neslim, Boomer nesli... çivilenecek çünkü tarihteki en büyük borsa çöküşü yaklaşıyor."

"2008'den daha büyük bir çöküş var, FED'in eski başkanı Ben Bernanke trilyonlarca, trilyonlarca ve trilyonlarca dolar bastı" diyen ekonomist, şunları ekledi:

"ABD merkez bankası şimdi aynı hatayı tekrarlıyor, Kovid salgını sırasında çok fazla para basmak”.

Daha sonra yeni neslin yaklaşan çöküşle başa çıkma becerisine ilişkin korkularını dile getirdi:

“Covid'de trilyonlarca, trilyonlarca dolar bastılar ve şimdi dünya tarihindeki en büyük balonun içindeyiz. Bu balon patladığında, kaç gencin düştükten sonra ayağa kalkacak, tekrar ayağa kalkacak, tekrar düşecek ve bir sonraki ekonomiyi inşa edecek içsel güce, cesarete, güce sahip olacağını merak ediyorum bu benim endişem."