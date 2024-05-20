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Ekonomi Dünyaca ünlü banka HSBC'den Türkiye analizi: Notunu verdi! Tahmin ediyoruz diyerek duyurdular
Ekonomi

Dünyaca ünlü banka HSBC'den Türkiye analizi: Notunu verdi! Tahmin ediyoruz diyerek duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-05-20 17:13:00 - 2024-05-20 18:21:24
Dünyaca ünlü banka HSBC'den Türkiye analizi: Notunu verdi! Tahmin ediyoruz diyerek duyurdular

HSBC, Türkiye'ye ilişkin rapor kaleme aldı: Türkiye'ye ilişkin yatırımcı duyarlılığında önemli iyileşme olduğunu ve son politika düzenlemelerinin meyve vermesini beklediğini belirtti.

HSBC CEEMEA Ekonomisti Melis Metiner'in hazırladığı raporda "son görüşmelerimiz baz alındığında Türkiye'ye ilişkin yatırımcı duyarlılığı geçtiğimiz birkaç yıl öncesine kıyasla daha olumlu. Portföy akışlarındaki son ivmelenme de bunun bir kanıtı" değerlendirmesini yaptı.

Politika yapıcıların ekonomiyi daha sürdürülebilir patikaya döndürmeyi başardığı konusunda uzlaşı olduğu belirtilerek "Bazı yatırımcılar, enflasyon görünümünün daha fazla sıkılaştırmayı gerektiğini belirtse de son düzenleyici önlemler ve politika yapıcıların iletişimindeki netliğin tahminlerinin üzerinde olduğu görüşünde" ifadesine yer verildi.

 

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