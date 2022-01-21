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Ekonomi Dünyaca ünlü bankadan şok tahmin: 100 dolar olacak
Ekonomi

Dünyaca ünlü bankadan şok tahmin: 100 dolar olacak

Petrol stoklarında yaşanan düşüş nedeniyle Morgan Stanley'den çarpıcı bir tahmin geldi. Ünlü banka brent petrolün 100 dolar seviyesini göreceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 10:25:00 -
Dünyaca ünlü bankadan şok tahmin: 100 dolar olacak

Petrol fiyatlarının bu yıl 100 dolar/varil seviyesini görmesini bekleyen yatırım bankaları arasına Morgan Stanley de katıldı. Brent petrolünde fiyatın üçüncü çeyrekte 100 dolar/varil seviyesini göreceğini tahmin etti.

Morgan Stanley petrol fiyatının 100 dolar/varil seviyesini görmesini bekleyen bankalara katıldı.

Morgan Stanley yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda, 2021 yılında önemli düşüş gösteren petrol stoklarının bu yılın sonuna doğru daha da aşağı geleceğini, atıl kapasitenin hali hazırdaki 3,4 milyon varil/günden 2 milyon varil/güne ineceğini öngördüklerini belirtti.

Dünya'da yer alan habere göre, petrol ürünleri tüketiminin güçlü olmaya devam etmesi nedeniyle fiyatlar 90 dolar/varil seviyesine yaklaştığında talebin aşınmaya başlayacağı yönündeki öngörüsünden vazgeçen Morgan Stanley, yaz aylarında talebin 1,5 milyon varil/gün daha artacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

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