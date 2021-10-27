Dünyaca ünlü bankadan dolar tahmini!
Almanya merkezli Commerzbank 2022 dolar tahmini revize etti. Commerzbank, Mart 2022 için dolar tahminin 10 TL'den 11 TL'ye yükseltti.
Commerzbank AG, 2022 yılı için dolar tahminin yükseltti. Bankanın Londra merkezli kıdemli gelişen piyasa ekonomisti Tatha Ghose tarafından yayımlanan raporda Mart 2022 Dolar/TL tahminini 10’dan 11’e yükseltti.
"TL ara dönemlerde değer kazanacaktır"
Raporda yüksek carry getirisi nedeniyle TL'nin satış baskısının zamanlamasının daha somut hale gelmesine kadar ara dönemlerde değer kazanacağı ancak sonunda carry getirisinin bir savunma sağlayamayacağı belirtildi. Ghose, 2022 ilk çeyrek tahmininin “çok değerli bir matematiksel hesaba dayanmadığını ancak yaşanabilecek keskin yükselişleri temsil edecek bir seviye olduğunu” belirtti.