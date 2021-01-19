  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dünyaca ünlü bankadan bomba dolar tahmini! Tarih verip rakamı duyurdular
Ekonomi

Dünyaca ünlü bankadan bomba dolar tahmini! Tarih verip rakamı duyurdular

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün oluşturduğu belirsizlik ortamı nedeniyle yükselen dolar fiyatlarıyla ilgili HSBC'den çarpıcı bir tahmin geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 10:36:00 -
Dünyaca ünlü bankadan bomba dolar tahmini! Tarih verip rakamı duyurdular

Dünyanın önde gelen bankalarından HSBC, yayınladığı son raporda doların yıl sonuna kadar 6.50 TL'ye gerileyeceğini yazdı.

Dünya genelinde aşılama çalışmalarının başlaması ve ABD'deki görev değişikliği piyasalardaki durgunluğun azalacağı yönündeki beklentileri arttırdı. Peki piyasalarda yeniden hareketliliğin başlaması dolar kurulunu nasıl ettileyecek? Dolar için dikkatler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda çevrildi. 21 Ocak'ta Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu toplantısı var.

Ocak ayında faiz artışı beklenmediği yönünde görüş hakim

Uzmanların genel kanaatine göre Merkez Bankası 21 Ocak'taki Para Politikaları Kurulu toplantısında faiz artımına gitmeyecek. Deustech Bank ise yayınladığı son raporda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 21 Ocak'ta 100 baz puan artırması gerektiğini savundu. Ancak genel olarak Ocak ayında her hangi bir artışın olmayacağı her hangi bir artımın Şubat ayında gerçekleşeceği görüşü hakim.

HSBC yıllık dolar tahmini açıkladı

HSBC, gelişen ülke kurlarına ilişkin geniş kapsamlı bir rapor yayınladı. Söz konusu kur raporunda Türk Lirası'na da yer verildi. Ünlü bankanın hazırladığı raporda Türk Lirası'nın 2021 yılındakı seyri ile ilgili olarak tahminlerde bulunuldu. Dev banka, Dolar/TL 'de 7,10 hedef seviyesiyle kısa pozisyon açtı. Yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğunu belirten banka tam bir normalleşme durumuna da dikkat çekti. HSBC'nin raporunda tam normalleşme olacağı takdirde doların 6,50 seviyesine kadar düşeceğinin altı çizildi.

Rabobank: Dolar 7 liranın altına düşecek

Öte yandan Rabobank'tan da dikkat çeken bir dolar analizi geldi. EM FX Stratejisti Piotr Matys Aralık ayı enflasyon verisinden sonra Dolar/TL tahminini paylaştı. Ünlü ekonomist Piotr Matys şu dönemde iyi bir algı olduğunu, Türk Lirası'nın da bundan faydalandığının altını çizdi. Ünlü ekonomist önümüzdeki aylarda dolar/TL’nin 7’nin altına düşmesini beklediğini de vurguladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar'dan üzen haber
Dünya

Katar'dan üzen haber

Katar'da ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 248'e çıktı.

Sarıgül 'hangi ittifakta yer alacaksınız?' sorusuna cevap verdi
Gündem

Sarıgül 'hangi ittifakta yer alacaksınız?' sorusuna cevap verdi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında 'Hangi ittifakta yer alcaksınız?' sorusuna cevap verdi...
ABD’de silahlanıp sokağa indiler
Dünya

ABD’de silahlanıp sokağa indiler

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Virginia eyaletinde silahlı gruplar Lobi Günü nedeniyle ellerinde otomatik silahlarla sokaklara indi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay