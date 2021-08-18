Dünyaca ünlü bankadan altın uyarısı! Çok kritik açıklama geldi

Altın fiyatları için hareketlilik sürüyor. Uzun süredir 500 liranın üstünde seyreden altın fiyatları hafta başından beri 490 liranın altında dolanıyor. Güncel piyasalarda gram altın 486,68 TL'den işlem görüyor. Öte yandan altın fiyatlarında süren karmaşık durum yatırımcıyı düşündürüyor. ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell`ın yapacağı açıklamayı bekleyen uzmanlar açıklamanın belirleyici olacağını belirtiyor.

Altın yatırımcıları, Çin'de delta varyantından kaynaklı olabilecek ekonomik yavaşlamaya odaklanırken Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı günü yapacağı Town Hall toplantısında varlık alımı azaltımı takvimiyle ilgili vereceği mesajları takip edecek.

Altın düşüşe geçebilir

Ayrıca Singapur merkezli çok uluslu yatırım bankalarından OCBC Bank’ın stratejistleri ise FOMC toplantı tutanaklarının değerli metaller için oldukça önemli olduğunu ve ons altının bu süreçte düşüşe geçebileceğini ifade etti.

“Modelimiz ons altın için 1.735 dolar ile 1.845 dolar arasında bir adil değer aralığı görüyor. Sarı metal mevcut seviyelerinde bu aralığın ortalarına yakın bir yerde. Yarın açıklanacak FOMC tutanakları, altının bir sonraki yakın vadeli yönünü belirleyecek gibi görünüyor. Burada şahin mesajlar içeren bir raporun paylaşılması altının bir kez daha düşüş trendine girmesine neden olabilir.”

Yükseliş sınırlı kalabilir

Değerli metal piyasası analistlerinden Christopher Lewis ise güncel altında kritik dönemeçte olduğuna dikkat çekti. Hareketin aşağı yönlü olduğu senaryoda ise satıcıların çıkışları hızlandırabileceğini vurgulayan deneyimli analist, bunun da ons altın fiyatını yeniden 1.680 dolar seviyelerine çekebileceğini belirtti:

“Altın piyasasının ABD dolarına karşı oldukça hassas olduğunu unutmayın. Bu nedenle dolar yeniden güçlenmeye başlarsa bu ons altın üzerinde baskı oluşturabilir. Ayrıca 10 yıllık faizlere de çok dikkat etmemiz gerekiyor. 50 günlük hareketli ortalama psikolojik olarak önemli 1.900 dolar seviyesinde yer aldığından hareket yukarı yönlü devam edecek gibi görünüyor. Ancak bu yükseliş sınırlı olabilir. Bir tür geri çekilme yaşarsak satıcılar muhtemelen piyasayı daha aşağı itmek için geri geleceklerdir. 1.750 doların altına düşersek o zaman çok daha aşağı gidebiliriz diye düşünüyorum. Belki bir kez daha 1.680 dolar seviyesini test edebiliriz.”