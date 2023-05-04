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Ekonomi Dünyaca ünlü banka rapor hazırladı! Yıl sonu dolar tahmini ürkütücü
Ekonomi

Dünyaca ünlü banka rapor hazırladı! Yıl sonu dolar tahmini ürkütücü

Yeniakit Publisher
2023-05-04 11:15:00 -
Dünyaca ünlü banka rapor hazırladı! Yıl sonu dolar tahmini ürkütücü

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken yabancı finans kuruluşları da seçim sonrası ekonomik tablo için senaryolar hazırlamayı sürdürüyor. Dünyaca ünlü banka JPMorgan, Türkiye'de seçim sonrasında güçlü ve ılımlı ortodoks para politikaları senaryosuna göre dolar/TL'ye ilişkin iki ayrı tahmin açıkladı.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken yabancı finans kuruluşları da seçim sonrası ekonomik tablo için senaryolar hazırlamayı sürdürüyor. Dünyaca ünlü banka JPMorgan, Türkiye'de seçim sonrasında güçlü ve ılımlı ortodoks para politikaları senaryosuna göre dolar/TL'ye ilişkin iki ayrı tahmin açıkladı.

JPMorgan’ın ekonomistleri ‘Türkiye Stratejisi – Seçim sonrası senaryolar’ başlıklı bir rapor hazırladı. Banka ekonomistleri tarafından hazırlanan Avrupa, Orta doğu ve Afrika (CEEMEA) Strateji Raporu’nda yer alan değerlendirmeye göre, Türkiye’nin ortodoks ekonomi politikalara tam olarak dönmesi durumunda dolar/TL’nin yıl sonunda 25 seviyesinde fiyatlanacağı öngörüldü.

Ortodoksluğa ılımlı dönüş senaryosunda ise TL’nin daha zayıf seyredeceği ve dolar/TL’nin yıl sonunda 25 yerine 30 seviyesinde olacağı öngörüldü.

 
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