Dünyaca ünlü astronottan flaş paylaşım: Harika görünüyorsun Türkiye
ABD'li astronot Shane Kimbrough, İstanbul'un uzaydan çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kimbrough, yaptığı paylaşımda 'Harika görünüyorsun Türkiye' ifadelerini kullandı.
ABD'li astronot Shane Kimbrough, İstanbul'un uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
NASA'da görevli astronot Shane Kimbrough, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul'un fotoğraflarını servis etti.
Kimbrough paylaşımında Türkiye'nin uzaydan harika göründüğüne dikkat çekti.