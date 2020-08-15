Dünyaca ünlü aktör Aamir Khan'dan Emine Erdoğan'a övgü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, film çekimi için Türkiye’ye gelen Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan’ın görüşme isteği üzerine, Khan ile Huber Köşkü’nde bir araya geldi. Khan, Emine Erdoğan'dan yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı.

Aamir Khan'dan Emine Erdoğan'a övgü

Ünlü aktör Aamir Khan, Emine Erdoğan’ın çok önemli sosyal projeleri yürüttüğünü ve insani yardım çalışmalarını takip ettiğini belirtti.

Emine Erdoğan da, Khan'a filmlerinde sosyal sorunları cesurca ele alış biçiminden dolayı tebriklerini iletti.

Görüşmede Aamir Khan, Emine Erdoğan'a bağımlılık ve diğer sosyal sorumluluk üzerine yürüttüğü çalışmaları anlattı.

"İki toplumun da çok fazla benzer özellikleri var"

Khan, eşiyle birlikte Hindistan’da yağmur almayan yerlere su götürebilmek için kurdukları Su Vakfı hakkında bilgi sundu. Eşinin Türkiye'de kısa bir süre yaşadığını ve Türk halkıyla hızlıca kaynaştığını söyleyen Khan, iki toplumun çok fazla benzer özellikleri olduğunu söyledi.

Annesi Müslüman

Khan, sinema alanına Müslüman olan annesinin etkisiyle yönelme hikayesini söyledi.

Öte yandan görüşmede Hindistan ve Türk toplumundaki aile yapısının ortak noktalarına ve her iki toplumun kullandığı dillerdeki kelime köklerinin benzerliklerine dikkat çekildi. İki ülkenin yemek kültürü ve el sanatlarıyla ilgili zengin tarihi dokusu da sohbetin konuları arasında yer aldı.

Emine Erdoğan'ı film setine davet etti

Khan, Hindistan’da, yeni tip koronavirüs sebebiyle çekimleri yarıda kalan son filmi ‘Laal Singh Chattha’nın, kalan bölümlerini Türkiye’de tamamlayacağını söyleyerek, çekimler başladığında Emine Erdoğan’ı da film setine davet etti.