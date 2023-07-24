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Dünya Dünyaca ünlü ada için flaş açıklamalar: Turistlerden vergi alacak! Yetkililer resmen duyurdu
Dünya

Dünyaca ünlü ada için flaş açıklamalar: Turistlerden vergi alacak! Yetkililer resmen duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-24 20:03:00 - 2023-07-24 20:04:54
Dünyaca ünlü ada için flaş açıklamalar: Turistlerden vergi alacak! Yetkililer resmen duyurdu

Endonezya'nın dünyaca ünlü turistik adası Bali yetkilileri flaş gelişmeyi duyurdu: Süreç başlıyor.Çok konuşulacak çıkışı:

Dünyaca ünlü turistik ada yabancı turistlerden vergi alacak.

Endonezya'nın dünyaca ünlü turistik adası Bali yabancı turistlerden vergi alacak.

1 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak

Bali Valisi Wayan Koster 1 Şubat 2024'ten itibaren Baliye giriş'te yabancı turistlerden 150 bin Endonezya rupisi (10 dolar) vergi alınacağını söyledi. 10 dolarlık verginin yabancılar için sorun olmayacağını belirten Koster “ Uçak ve otel fiyatları yükselmesine rağmen dün 19 bin yabancı turist Bali'ye geldi. Yerel bütçeye destek olmak için tahsil edeceğimiz vergi turistlerin ödeyebileceği boyutta.” dedi.

Verginin sadece turistleri değil, çalışma vizesi alanlar için de geçerli olması planlanıyor.(turizmajansi)

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