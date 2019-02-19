Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!

Artvin'de Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde gövde inşaatında 7 ayda 64 metre yüksekliğe ulaşıldı. 270 metre gövde yüksekliği ile 100 katlı bir gökdelene eş değer olan Yusufeli Barajı'nda gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021 yılında ise elektrik üretimine geçilecek.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakan'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.

270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megawatt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisleri tarafından inşa edilen baraj projesinde yaklaşık 3 bin 500 kişi vardiyalı 24 saat süreyle çalışıyor. 7 ay önce başlanan gövde inşaatında 64 metre yüksekliğe ulaşıldı.

2021 yılında enerji üreteceğiz

Yusufeli Baraj inşaatı Proje Müdürü Feridun Ünsal, gövde çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 4 milyon metreküp hacme sahip beton imalatı yapacaklarını söyledi. Ünsal, 'Şu ana kadar 600 bin metreküp beton döküldü. Günlük 6 bin 500 metreküp beton dökülüyor. Hedefimiz günlük 7 bin metreküplere çıkmak. 3 bin 500 personelimizle gece-gündüz vardiyalarıyla birlikte 24 saat kesintisiz çalışıyoruz. 2020nin ortalarında barajımızda su tutacak seviyeye gelip, yollarda ve barajlardaki imalatlarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Gövde inşaatında 64üncü metreye ulaştık. 2021in nisan ayında enerji üretecek pozisyona geleceğiz. Su tutma yolların, viyadüklerin, yeni yerleşimlerin ve kamulaştırmaların bitmesiyle birlikte mümkün olacak. Aksi takdirde baraj sus tutamayacaktır. Tamamen Türk mühendisleri, Türk firmaları ve Türk idaresi tarafından yapılan Yusufeli Barajı Türkiyenin en yüksek, dünyanın da 3üncü en yüksek barajı olacak' dedi.

100 katlı gökdelene eşdeğer olacak

Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak 710 metre kotuna yükselecek olan 270 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021 yılında ise elektrik üretimine geçilecek. 2130 milyon metreküp su depolanacak ve 2.5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ve 1950 yılında kurulan Yusufeli ilçe merkezi ile 4 köy, yeni yerleşim alanına taşınacak.

Çoruk Havzasına 143 proje planlandı

Bayburt ilindeki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen Çoruh Nehri, Türkiye'nin en hızlı akan nehri olma özelliği taşıyor. Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırlarını terk etmeden önceki ortalama debisi saniyede 192 metre küp, yıllık ortalaması ise 6.3 milyar metreküptür. 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri'nin 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer alıyor. Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki menba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında kurulan santrallerde toplam 2632 megawatt kapasiteyle yılda 8.631 giga watt elektrik üretilecek. Çoruh Havzası'nın yan kolları ile birlikte toplamda 143 adet baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 giga watt elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olacak.