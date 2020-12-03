  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dünya yörüngesindeki gök cisminin 54 yıllık bir roket olduğu ortaya çıktı
Aktüel

Dünya yörüngesindeki gök cisminin 54 yıllık bir roket olduğu ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:12:27 -
Dünya yörüngesindeki gök cisminin 54 yıllık bir roket olduğu ortaya çıktı

ANKARA (AA) - ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya yörüngesinde seyreden gök cisminin, 54 yıl önce aya fırlatılan bir roketin parçası olduğunu bildirdi.

NASA’dan yapılan açıklamaya göre, eylülde keşfedilen gök cisminin, 1966'da Ay'a gönderilen Surveyor 2 mekiğini taşıyan Centaur roketinin tepe kısmı olduğu anlaşıldı.

10 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki nesnenin rokete ait olduğu Hawaii'deki kızılötesi teleskopla doğrulandı.

NASA uzmanlarından, gök bilimci Paul Chodas, ilk başta gök taşı olarak sınıflandırılan nesnenin Centaur roketinin parçası olabileceğini öne sürmüştü.

Roket parçası geçen ay Dünya yörüngesine girerek düzensiz bir rotada dönmeye başlamış, yeryüzüne yaklaşık 50 bin 476 kilometre yakınlaşmıştı.

Nesnenin, gelecek yıl martta Dünya yörüngesinden çıkacağı ve Güneş çevresindeki kendi yörüngesine döneceği tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu
Dünya

Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu

İşgalci Ermenistan'a karşı zaferini ilan eden Azerbaycan'da İnovasyon Ajansı, Türkiye ile ortaklaşa Karabağ'da ileri teknoloji parkının kuru..
'Aşı' uzmanı doktor 'Çok tehlikeli' deyip açıkladı: Aşı yaptırmayacağım çünkü...
Sağlık

'Aşı' uzmanı doktor 'Çok tehlikeli' deyip açıkladı: Aşı yaptırmayacağım çünkü...

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, koronavirüs aşısıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!
Gündem

Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!

CHP'de yaşanan tecavüz skandalı başta olmak üzere diğer olayların üstünü örtmek için Odatv'nin ortaya attığı, sol medyanın köpürttüğü 'suika..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay