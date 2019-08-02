Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Gösteri maçına çıkan Down Sendromlu Fatih Emirhan Özkan, tribünlerden büyük alkış aldı- Maçın ardından UWW Başkan Yardımcısı Tzenov, 10 yaşındaki Özkan'a altın madalya verdi

İSTANBUL (AA) - Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda gösteri maçı için mindere çıkan Down Sendromlu Fatih Emirhan Özkan, organizasyona damga vurdu. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın beşinci gününde 10 yaşındaki Emirhan, Dünya Güreş Birliği’nin (UWW) organize ettiği maçta antrenörü Ali Burak Toy ile güreşti. Emirhan, antrenörünü 4 puanlık bir oyunla mağlup ederken tribündeki sporseverlerden de büyük alkış aldı. Maçın ardından UWW Avrupa Başkanı ve UWW Başkan Yardımcısı Tzeno Tzenov tarafından Emirhan'a altın madalya verildi.

- Grekoromen stil müsabakaları başladı

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları başladı. Erkekler 55 kiloda mindere çıkan Seyitcan Beytekin, ilk turda Arjantinli Hernan David Almendra'yı (8-0) sayı tuşuyla yenerken, Avrupa şampiyonu Azeri Nihat Mammadlı'ya (10-6) mağlup oldu. Mammadlı finale yükseldiği için milli sporcu repesajda Ukraynalı Eduard Strilchuk ile karşılaşacak.





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