  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uluslararası yol çift yönlü kapatıldı! Hopa açıklarında şüpheli deniz aracı alarmı Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova Bakan Fidan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı Endonezya İsrail’i böyle protesto etti! Tuvalet kağıtlarının yerine İsrail bayrağı koydu Mühimmat yerine konserve çıktı İsrail kendini adamdan saydı! ABD'den bağımsız saldıracak Başakşehir'de korkutan yangın! İkitelli OSB'deki iş yerinden alevler yükseldi “AK Parti bir Türkiye kitabıdır” İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı ABD'den İsrail'e ateşkes baskısı! Netanyahu hükümeti çatırdadı
Spor Dünya yıldızının acı günü… Messi'nin babası hayatını kaybetti
Spor

Dünya yıldızının acı günü… Messi'nin babası hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dünya yıldızının acı günü… Messi'nin babası hayatını kaybetti

Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, bir süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından Rosario'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 68 yaşında hayata vedan eden Jorge Messi, oğlunun uzun yıllar boyunca temsilcisi ve danışmanı olarak da görev yapmıştı

Arjantin basınında yer alan ve Infobae'ye dayandırılan haberlere göre Jorge Messi, 7 Ağustos Cuma gecesi saat 22.00 sıralarında Arjantin'in Rosario kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti. 68 yaşındaki Jorge Messi'nin bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve tedavi altında bulunduğu belirtildi.

Jorge Messi'nin sağlık durumuyla ilgili haziran ayında çeşitli iddialar ortaya atılmış, hatta hayatını kaybettiğine ilişkin gerçeği yansıtmayan haberler paylaşılmıştı.

Messi ailesi o dönemde açıklama yaparak Jorge Messi'nin sağlık sorunu yaşadığını, doktor gözetiminde bulunduğunu ve tedavisinin devam ettiğini duyurmuştu.

Jorge Messi, oğlunun futbol kariyerinin en önemli isimlerinden biri oldu. Lionel Messi'nin yalnızca babası değil, uzun yıllar boyunca temsilcisi ve danışmanı olarak da görev yaptı.Messi'nin kariyerindeki önemli kararların ve transfer süreçlerinin yönetiminde aktif rol üstlenen Jorge Messi, Arjantinli yıldızın futbol dünyasındaki en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi.

Messi'ye karşı 3 Türk
Messi'ye karşı 3 Türk

Spor

Messi'ye karşı 3 Türk

Katil Netanyahu'dan Arjantin ve Messi açıklaması! Dünya Kupası'nı bile kirlettiler
Katil Netanyahu'dan Arjantin ve Messi açıklaması! Dünya Kupası'nı bile kirlettiler

Dünya

Katil Netanyahu'dan Arjantin ve Messi açıklaması! Dünya Kupası'nı bile kirlettiler

Dikkatleri üzerine çeken araştırma: Messi veya Ronaldo'yu tercih edenlerin siyasi eğilimleri
Dikkatleri üzerine çeken araştırma: Messi veya Ronaldo'yu tercih edenlerin siyasi eğilimleri

Spor

Dikkatleri üzerine çeken araştırma: Messi veya Ronaldo'yu tercih edenlerin siyasi eğilimleri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23