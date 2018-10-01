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Dünya yıldızından Galatasaray paylaşımı!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü oyuncu Frank Ribery, Galatasaray'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:06
Dünya yıldızından Galatasaray paylaşımı!

1 Ekim 1905'te Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan Türk futbolunun köklü kulübü Galatasaray, 113. yaşını kutluyor.

Bir zamanlar sarı-kırmızılı takımın formasını giyen dünyaca ünlü yıldız Ribery, G.Saray'ın 113. yaşını unutmadı.

Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Fransız yıldız, sosyal medya hesabından G.Saray'ın 113. yaşını kutladı.

İşte o paylaşım:

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:06
  1. Galatasaray
  2. Frank Ribery

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