Dünya yıldızından Galatasaray paylaşımı!
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü oyuncu Frank Ribery, Galatasaray'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı.01 Ekim 2018 Pazartesi 21:06
1 Ekim 1905'te Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan Türk futbolunun köklü kulübü Galatasaray, 113. yaşını kutluyor.
Bir zamanlar sarı-kırmızılı takımın formasını giyen dünyaca ünlü yıldız Ribery, G.Saray'ın 113. yaşını unutmadı.
Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Fransız yıldız, sosyal medya hesabından G.Saray'ın 113. yaşını kutladı.
İşte o paylaşım:
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