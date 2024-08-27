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Spor Dünya yıldızı Mesut Özil Üsküdar'da cami temizlerken görüntülendi
Spor

Dünya yıldızı Mesut Özil Üsküdar'da cami temizlerken görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-08-27 18:11:00 - 2024-08-27 18:12:30

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, İstanbul Üsküdar’da bulunan Şemsi Ahmet Paşa Camii'nde yapılan temizliğe yardım etti.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, futbolu bırakmasının ardından kameralardan uzak bir hayat yaşıyor.

Yıldız futbolcu, son dönemlerde kendini vücut geliştirme sporuna vermişti.

CAMİ TEMİZLERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü futbolcunun yeni görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mesut Özil, Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin temizliğine yardım ederken görüntülendi.

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